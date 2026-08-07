La cuenta oficial en español del Mundial, perteneciente a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), revivió este viernes uno de los momentos más destacados del Mundial 2026, al publicar una imagen del partido entre Egipto y Argentina, disputado en los octavos de final.

En la imagen aparece el centrocampista de la albiceleste, Enzo Fernández, ejecutando un cabezazo que anunció el tercer gol en la portería de Mostafa Shobier, ante la mirada del defensa de Egipto, Yasser Ibrahim.

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La cuenta oficial del Mundial comentó la imagen diciendo: "De 0-2 a 3-2 en 13 minutos".

El recuerdo se remonta al partido de octavos de final que enfrentó a Argentina y Egipto, el pasado 7 de julio (hace justo un mes), en el estadio Atlanta Stadium de Estados Unidos.

Argentina, entonces vigente campeona, iba por detrás por dos goles a cero hasta el minuto 78, después de que Yasser Ibrahim marcara el gol de la ventaja para Egipto en el minuto 15, y Mostafa Zizo añadiera el segundo tanto en el minuto 67.

Pero la selección argentina reaccionó de forma dramática durante los últimos minutos, y logró marcar 3 goles consecutivos en apenas 13 minutos.

En el minuto 79, Cristian Romero recortó distancias con un cabezazo, antes de que Lionel Messi lograra el empate con un potente disparo en el minuto 83.

Y en el segundo minuto del tiempo añadido, Enzo Fernández completó la remontada argentina anotando el tercer gol de cabeza, para que el partido terminara con la victoria de la selección latina (3-2).



