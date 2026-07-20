La FIFA asesta un duro golpe al Real Madrid

El Real Madrid podría perder las compensaciones que la FIFA paga a los clubes por la participación de sus jugadores en el Mundial 2026, La FIFA insiste en inscribir al lateral Marc Cucurella como jugador del Chelsea, pese a que el Real Madrid lo fichó el 15 de junio.

En todos los documentos oficiales de la FIFA donde figura Cucurella, se le vincula con el Chelsea, equipo en el que jugó la temporada pasada y con el que se ganó un lugar en la selección española.

El Real Madrid lo fichó del Chelsea el 15 de junio, cuatro días después del inicio del Mundial, pero la FIFA lo mantiene en la lista del club inglés en todos los documentos oficiales y en las convocatorias.

Aunque el Real Madrid ha apoyado al jugador en redes sociales y ha celebrado sus triunfos con España, el reglamento de la FIFA lo considera del Chelsea, por lo que el club londinense tendría derecho a la compensación.

Esto podría costarle dinero al Real Madrid, que esperaba cobrar por la participación del jugador en la selección campeona, pero la interpretación literal del reglamento de la FIFA podría privarle de esos fondos en beneficio del Chelsea.

La FIFA paga millones de dólares a los clubes por ceder jugadores a sus selecciones durante el Mundial, y el cálculo depende de los días y partidos disputados.