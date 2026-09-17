El asunto de la venta de acciones del Mundial ya no es una simple idea de un proyecto sin completar, sino que se ha convertido en una batalla abierta que amenaza el trono de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol.

En un paso de escalada sin precedentes, la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, ha exigido la apertura de una investigación completa y exhaustiva sobre el plan radical del presidente de la FIFA para vender participaciones del Mundial a inversores privados, y ha revelado detalles de una llamada secreta del presidente estadounidense Donald Trump para levantar la sanción a una estrella de la selección estadounidense.

Según el británico "The Sun", Hewitt dirigió un mensaje de tono contundente a Infantino y al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en el que exigió la divulgación inmediata de todos los documentos relacionados con el plan de venta, antes de la decisiva reunión del Consejo de la FIFA el próximo mes.

Hewitt, que también ocupa el cargo de vicepresidenta de la FIFA, afirmó que todos los miembros del Consejo deben tener acceso a los expedientes completos, e insistió en la necesidad de llevar a cabo una revisión independiente, pese al anuncio de la FIFA de cancelar las propuestas tras una ola de indignación mundial.

Las exigencias de Hewitt no se detuvieron en el asunto de la venta, sino que reclamó una aclaración oficial sobre una polémica decisión relativa a la suspensión de la sanción al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun para participar en el Mundial de este verano.

Estaba previsto que Balogun se ausentara del enfrentamiento de octavos de final ante Bélgica tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina, pero la sanción quedó suspendida durante un año entero tras una llamada directa del presidente Donald Trump, lo que permitió al delantero participar.

Esta escalada llega en un momento en que Infantino se aferra a su posición pese a la tormenta, y confirma su intención de presentarse a la reelección el próximo mes de marzo.

La idea de la venta, que fue filtrada y después abandonada en medio de la condena internacional, había empujado a los opositores, encabezados por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol "UEFA", a movilizar sus fuerzas, ya que esta última amenazó con retirarse de todos los torneos futuros de la FIFA a menos que Infantino dimitiera, antes de retirar la amenaza en agosto tras el compromiso de no retomar el proyecto.

Pero la batalla se trasladó a los tribunales, donde la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf presentaron demandas judiciales en las que acusan a Infantino de fraude en su valoración del torneo por un importe de 15.000 millones de libras esterlinas, y reclaman la intervención de las autoridades suizas, además de presentar demandas de "divulgación de documentos" en tres estados estadounidenses: Nueva York, Florida y Colorado.

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Y en un nuevo golpe al presidente de la FIFA, varias federaciones nacionales, entre ellas la Federación Inglesa, retiraron oficialmente sus cartas de apoyo a Infantino, en una clara señal de que la batalla de las elecciones del próximo marzo podría ser la más feroz en la historia de la FIFA.