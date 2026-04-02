La Federación Inglesa formula una acusación contra Maguire

La Federación Inglesa de Fútbol ha presentado una denuncia contra Harry Maguire por su reacción tras ser expulsado durante el partido de su equipo, el Manchester United, contra el Bournemouth, que terminó en empate 2-2.

Maguire (33 años) recibió una tarjeta roja directa en el minuto 78 de la jornada 31 de la Premier League, tras derribar al delantero del Bournemouth Ivanelsson dentro del área.

La decisión del árbitro Stuart Attwell fue posteriormente confirmada por el árbitro asistente de vídeo (VAR), y los locales marcaron el penalti, mientras que Maguire se enfureció por la decisión y se enfrentó tanto a Attwell como al cuarto árbitro, Matt Donohue.

Su reacción le ha metido en problemas, ya que, según un comunicado de la Federación Inglesa de Fútbol: «Se ha imputado a Harry Maguire tras su expulsión en el minuto 78 del partido del Manchester United contra el Bournemouth en la Premier League el pasado 20 de marzo».

Según el diario «Mirror», se alega que el defensa inglés se comportó de manera inapropiada, utilizó lenguaje ofensivo o insultante o actuó de forma inapropiada hacia el cuarto árbitro tras su expulsión.

Añadió que Harry Maguire tiene de plazo hasta hoy, 2 de abril, para presentar su respuesta.

Maguire ha sido sancionado con un partido, lo que le impedirá jugar el partido de los Red Devils contra el Leeds United el lunes 13 de abril, pero su sanción podría ampliarse debido a los cargos que se le imputan.

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