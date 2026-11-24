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Dos jugadas similares, ¿y una decisión totalmente distinta? Un jugador es expulsado estando sentado en el banquillo, y otro protesta y le grita al árbitro a la cara sin recibir siquiera una tarjeta amarilla.

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Esta es la imagen que ha vuelto a encender la polémica en España y ha reabierto el debate sobre el doble rasero arbitral en LaLiga, después de que el Barcelona se haya visto de nuevo en el centro de una tormenta de decisiones controvertidas.

Todo empezó en el banquillo del Barcelona, donde Fermín López fue expulsado tras protestar al cuarto árbitro. La expulsión no se debió a una entrada violenta ni a un altercado sobre el césped, sino a unas palabras dirigidas al equipo arbitral que el colegiado consideró un insulto merecedor de roja directa, por lo que el jugador andaluz abandonó el campo muy enfadado.

Pero la sorpresa que desató la indignación en el Barcelona, según «Mundo Deportivo», es que quien se encaró con Fermín y le dijo «a mí no me vaciles» y «conmigo no juegues» no fue otro que el árbitro asistente Alejandro Clemente Ortuño, el mismo colegiado que ya había soportado una lluvia de protestas de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, sin amonestarlo; al contrario, habló con él con calma y comprendió su postura.

Aquí el diario español plantea la pregunta que resuena en todos los programas de España: ¿por qué se trata a Fermín con dureza mientras a Mbappé se le trata con suavidad? ¿Y por qué se expulsa al jugador del Barcelona desde el banquillo mientras al delantero del Real Madrid se le permite protestar sin castigo?

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Y la cosa no se queda en esta jugada. Según el diario, el árbitro principal del partido es Hernández Hernández, un nombre que no trae buenos recuerdos a la afición del Barcelona. Es el mismo colegiado que le costó al Barcelona el título de LaLiga en 2017, cuando no concedió un gol legal en el que el balón superó en un metro entero la línea de gol de la portería del Real Betis, en uno de los errores arbitrales más famosos de la historia de LaLiga.

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También es el árbitro que dirigió el primer partido de Hans Flick en LaLiga, en el que no señaló un penalti claro por una mano de Tchouaméni que impidió un gol de Ferran Torres, y después anuló un quinto gol del Barcelona que era una obra de arte del propio Fermín López.

En el partido ante el Villarreal, Flick se quejó públicamente de que el cuarto árbitro y su asistente no prestaron ninguna atención al banquillo del Barcelona durante todo el encuentro y se negaron a dialogar con él, mientras sí hablaban con los jugadores del equipo rival.

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Esta polémica llega en una semana repleta de errores: en la misma semana en la que el Comité Técnico de Árbitros reconoció que el VAR debería haber anulado el penalti concedido a Mbappé en Santander, esa misma tecnología pasó por alto un claro piscinazo del jugador francés dentro del área del Celta de Vigo, sin intervenir en absoluto.

En cambio, no se pitó un penalti a favor del Barcelona por una falta sobre Gordon en el Camp Nou, lo que aumentó la sensación del club catalán de estar pagando el precio de errores reiterados, mientras su rival recibe una protección especial.

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Muchos en el Barcelona creen que lo que ocurre no es casualidad, sino el resultado de años de presión mediática a través del canal de televisión del Real Madrid, las ruedas de prensa de Mourinho y la insistencia constante de Florentino Pérez en el caso Negreira, lo que, según esta opinión, ha llevado a los árbitros a inclinarse siempre hacia el mismo lado por miedo a las críticas.

Pese a toda esta polémica, Fermín tendrá que aceptar una sanción de dos partidos, después de que su protesta se considerara excesiva. Pero la gran cuestión seguirá abierta: ¿se trata solo de un error arbitral puntual? ¿O es una nueva lección que confirma que la justicia en LaLiga ya no se mide con la misma vara para todos?