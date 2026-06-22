La estrella egipcia complica a Hossam Hassan ante Nueva Zelanda

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, sufrió un duro revés este lunes en el estadio «BC Place» durante la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

En el 15’, Finn Sormann cabeceó un centro preciso y batió al portero Mustafa Shubair, aprovechando la pasividad de la defensa.

Además, en el 41’, Hamdi Fathi se lesionó y tuvo que ser reemplazado.

De inmediato, Hossam Hassan lo reemplazó por el defensa Rami Rabia.

Ambos equipos buscaban su primera victoria tras sumar un punto en la primera jornada.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica, y Nueva Zelanda con un 2-2 frente a Irán.