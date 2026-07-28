La estrella del Real Madrid ha decidido comenzar la era del entrenador portugués José Mourinho de la mejor manera posible, después de trazarse un plan claro para ganarse la confianza del nuevo técnico y asegurarse un puesto de titular en el once del equipo durante la próxima temporada.

Según lo publicado por el diario español "Marca", el turco Arda Güler regresó a la pretemporada en un estado físico excepcional, después de haber mantenido durante sus vacaciones un programa especial que le ayudó a presentarse con la mejor disposición desde el primer día de entrenamientos, algo que dejó una impresión magnífica en Mourinho.

El jugador turco fue el primero de los jugadores del Real Madrid que participaron en el Mundial en regresar al equipo, aprovechando la eliminación temprana de su selección en el torneo, antes de aprovechar el período de descanso para mantener su forma física y no alejarse de los entrenamientos.

Güler afronta su cuarta temporada con el Real Madrid con una gran ambición, después de haber continuado su desarrollo de forma constante desde su llegada al club blanco. El jugador participó en 12 partidos durante su primera temporada, luego el número de sus participaciones aumentó a 49 partidos en la segunda temporada, antes de disputar 51 partidos la temporada pasada, en los que marcó 6 goles y dio 14 asistencias.

Güler goza de una consideración especial por parte de Mourinho, quien ve en el jugador turco un talento distinguido para recibir el balón entre líneas, además de su buena visión de juego y su capacidad para marcar la diferencia en el último tercio, así como la mentalidad y el gran deseo que muestra en los entrenamientos.

Y pese a la creciente competencia tras la llegada de Bernardo Silva, Güler parece decidido a seguir luchando para reivindicarse en el Real Madrid, pues es consciente de que el camino hacia asegurarse un puesto de titular en el once de Mourinho no será fácil.

El arranque de Güler en la pretemporada indica que ha elegido la mejor manera de ganarse la confianza de su nuevo entrenador: regresar en el mejor estado físico, mostrar hambre y deseo, y luego dejar su huella dentro del campo.

Lee también:

Superó todos los límites: el Arsenal prepara una oferta récord por Vinicius Junior