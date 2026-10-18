La estrella del Chelsea tras una cirugía exitosa: volveré pronto

Emiliano Martínez, portero del Chelsea, tranquilizó a sus aficionados sobre su estado de salud tras someterse a una operación quirúrgica urgente para tratar una fractura en el maxilar superior, asegurando que la intervención fue un éxito y que espera volver a los terrenos de juego en unas pocas semanas.

El guardameta argentino señaló en un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales: "Gracias a todos por sus mensajes. La operación salió bien", y añadió: "Lo más importante es que ganamos y nos fuimos sin recibir ningún gol. Volveré en unas pocas semanas".

El estadio de Goodison Park vivió ayer momentos de gran tensión e inquietud durante el enfrentamiento entre Everton y Chelsea, después de que el árbitro se viera obligado a detener el juego en el minuto 65, cuando el equipo del Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, iba por delante por un gol a cero.

La interrupción se produjo tras la ejecución de un tiro libre lateral a favor del Everton, que derivó en un grave incidente dentro del área, lo que obligó a detener el partido durante más de 10 minutos.

Martínez sufrió la lesión después de salir a despejar con los puños un centro que llegó al área pequeña, pero chocó con la cabeza de Jarrad Branthwaite, defensa del Everton, quien a su vez recibió un golpe relativamente fuerte y apareció con sangre en la boca.

El guardameta argentino cayó en una posición que alarmó a sus compañeros, lo que llevó a los cuerpos médicos de ambos equipos a apresurarse hacia el césped para prestarle asistencia.

Después de que el partido estuviera detenido durante más de 10 minutos, Martínez fue trasladado con urgencia en camilla, tras colocarle un collarín alrededor del cuello y suministrarle oxígeno.

El portero argentino se dirigió al hospital, donde se sometió a una operación quirúrgica urgente para tratar una fractura en el maxilar superior, que fue un éxito.

Tras despertar de la anestesia, Martínez quiso tranquilizar personalmente a los aficionados sobre la evolución de su estado de salud, recurriendo al sentido del humor para rebajar los temores por la lesión.



