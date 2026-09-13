Tras ausentarse del duelo ante el Feyenoord por cumplir una sanción acumulada de la temporada pasada, Eric García recuperó su lugar en el once titular del Barcelona durante el encuentro frente al Levante, que terminó con victoria del conjunto catalán por 4-2 en LaLiga.

García disputó el partido con una máscara, tras la lesión que sufrió después de chocar con su compañero Rodri, en el estadio de Mestalla.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de García, quien explicó que el entrenador Hansi Flick les insistió en la dificultad de conseguir la victoria en el campo del Levante.

Eric García dijo: «El horario, el calor y el estado del terreno de juego, todo fueron cosas que no nos ayudaron ni a nosotros ni a ellos. Es un campo difícil, y el entrenador nos dijo que no perdían aquí desde el pasado mes de marzo».

Y añadió: «Creo que nos complicamos el partido más de lo necesario. Eso debe servirnos de lección, porque si le das un poco de espacio a cualquier rival, te presiona con mucha fuerza».

Un error de Xavi Espart, cuya responsabilidad asumió Hansi Flick por no haberlo sustituido antes, junto a una jugada en la que Cubarsí y Bernal no estuvieron lo suficientemente contundentes, permitió al Levante recortar la diferencia en el marcador.

Eric García señaló: «Son errores que sabemos que somos capaces de evitar, pero en general hicimos un buen partido. Podemos estar contentos».

García elogió a Xavi Espart, quien, pese al error, marcó su primer gol con el primer equipo, celebrando así su primer tanto con la camiseta del Barcelona, y agregó: «El entrenador demuestra que confía plenamente en él, y él responde a esa confianza con su rendimiento. Está jugando muy bien y debemos estar muy contentos. Tiene que seguir trabajando».

Y advirtió: «El equipo se caracteriza por la competencia en todas las posiciones. Nadie puede acomodarse».

El lateral derecho reconoció que la plantilla cuenta con muchos jugadores capaces de ayudar en la construcción de los ataques, pero considera que la diferencia la marcan los jugadores de la línea de ataque.

Dijo: «Nos sentimos cómodos cuando tenemos el balón. Tenemos centrocampistas y jugadores en la zaga capaces de dar el pase muy bien, y en la línea de ataque tenemos monstruos, jugadores muy fuertes, capaces de hacer mucho daño en los espacios».

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