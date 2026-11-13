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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

La estrella de Francia: si dejas unas migajas a los italianos, se las quedan

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Adrien Rabiot, capitán de la selección de Francia, criticó el rendimiento de su equipo tras la derrota ante Italia por 3-1, la noche del jueves en el estadio San Siro de Milán, en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Rabiot consideró que la selección francesa ofreció una buena primera parte, pero desaprovechó ocasiones que pudo haber capitalizado para sentenciar el partido temprano, antes de que la selección italiana aprovechara los errores de los galos y le diera la vuelta al marcador a su favor.

El centrocampista afirmó, en declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Hicimos una primera parte muy bonita y generamos muchas ocasiones. Creo que pudimos haber sentenciado el partido y haberlo rematado".

Y añadió: "Marcaron en su primer disparo. Yo conozco bien a estos italianos, y si les dejas una migaja, la aprovechan. En algunos momentos nos lanzábamos al ataque con más jugadores de la cuenta, y nos castigaron en ciertos tramos".

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Rabiot volvió a insistir en este punto, diciendo: "Nos lanzábamos al ataque con más jugadores de la cuenta, e Italia supo cómo castigarnos al mínimo error".

Rabiot lució el brazalete de capitán de la selección francesa ante Italia, por primera vez en su carrera internacional, ante las ausencias por lesión de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

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El enfrentamiento se disputó en el estadio de San Siro, que el internacional francés conoce bien, al ser el estadio en el que juega sus partidos con el Milan.

Francia había comenzado el partido de forma contundente, y se adelantó con un gol de Michael Olise en el minuto diez, pero Italia logró el empate por medio de Francesco Pio Esposito en el minuto 26.

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En la segunda parte, Davide Frattesi marcó el gol de la ventaja para Italia en el minuto 63, antes de que Pio Esposito añadiera el tercer gol de penalti en el minuto 75, después de que su hermano Sebastiano Esposito fallara otro penalti en un momento anterior de la misma parte.

Con este resultado, la selección italiana elevó su cuenta a 10 puntos, igualando a Francia en el liderato del Grupo 1, y se coloca por delante de ella gracias al resultado de los enfrentamientos directos, mientras que Zinedine Zidane encajó su primera derrota desde que asumió el cargo de entrenador de la selección francesa.

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La selección italiana no había logrado ninguna victoria sobre Francia en su propio terreno desde el 5 de mayo de 1962, cuando la venció por 2-1 en la ciudad de Florencia.

En aquel enfrentamiento histórico de 1962, la selección francesa se adelantó por medio de Jean-Claude Piumi en el minuto 28, antes de que el italiano José Altafini respondiera con dos goles consecutivos, en los minutos 47 y 51, para darle la victoria a los locales.

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Desde esa fecha, ambas selecciones disputaron varios enfrentamientos en territorio italiano, sin que la Azzurra lograra repetir la victoria, hasta que rompió el maleficio la noche del jueves, 64 años después.

Francia había logrado la victoria, en su última visita al estadio de San Siro en noviembre de 2024, por un marcador de 3-1, también dentro de la competición de la Liga de Naciones de Europa.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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