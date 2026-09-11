La estrella de España a la selección de Argentina: hay que saber perder

Los acontecimientos de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina siguen presentes, después de que el partido, que terminó con la victoria de la selección española (1-0), fuera escenario de enfrentamientos entre los jugadores de ambas selecciones tras el pitido final.

Fabián Ruiz, campeón del mundo con España, habló de aquellos sucesos en una entrevista con el periódico The Athletic, criticando la escena que reunió a varios jugadores de ambas selecciones y subrayando que lo ocurrido no representa la imagen que debe ofrecer el fútbol, especialmente ante los niños.

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El centrocampista del París Saint-Germain dijo: "Esta es una escena que todos vieron y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que siguen el fútbol, y no debemos ofrecerles esto como ejemplo".

Y continuó: "Hay que saber cómo ganar y saber cómo perder. A nadie le gusta perder, pero aquel fue un momento lamentable en una final de un Mundial", insinuando que los jugadores de Argentina provocaron los enfrentamientos como reacción a la derrota.

Ruiz añadió: "Siempre intentamos dar un buen ejemplo porque todo el mundo ve el fútbol, desde los más pequeños hasta los más mayores. Fue un momento que nadie disfrutó, pero espero que se olvide y que quede en la memoria nuestra celebración, que fue inolvidable".

Los sucesos tras la final contaron con la participación de varios jugadores de Argentina, entre ellos Leandro Paredes, que fue uno de los principales protagonistas de los enfrentamientos, junto a Nahuel Molina, mientras que Roberto Ayala, uno de los miembros del cuerpo técnico de la selección argentina, participó en la violencia contra los jugadores de España.

La FIFA impuso sanciones a varios de los implicados: Paredes fue sancionado con 10 partidos, Molina con 7 partidos, mientras que Ayala recibió la sanción de 3 partidos, después de participar en los enfrentamientos y agredir a Dani Olmo, la estrella de España.

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