¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La esposa de Ademi arremete contra el Real Madrid con un mensaje sorpresa

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
K. Adeyemi
Y. Diomande
España
Alemania
Côte d’Ivoire

Un fichaje ganador para el Barcelona

Karim Adeyemi está firmando un gran inicio de temporada con el Barcelona, donde el jugador alemán de 24 años está demostrando que es uno de los fichajes más importantes del club en el pasado mercado estival.

 El Barcelona pagó alrededor de 20 millones de euros al Borussia Dortmund, una cantidad que confirma que la operación es muy ventajosa.

Tras su destacada actuación ante el Levante, la esposa de Adeyemi comentó en su cuenta de Instagram con un mensaje que tuvo una gran repercusión.

 Escribió primero: "Bien hecho, Karim", y luego añadió: "140 millones".

 Este comentario se difundió ampliamente, porque representa la cantidad que pagó el Real Madrid por Yan Diomandé.

 Diomandé está siendo objeto de grandes críticas debido al bajo nivel que ha mostrado con el Real Madrid, a pesar de ser el fichaje más caro en la historia del club merengue.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google