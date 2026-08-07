Se marchó Toni Kroos, y quedó la pregunta que el Real Madrid no ha logrado responder hasta ahora: ¿quién dirige el centro del campo tras él? El club blanco pensó que la respuesta podía estar en Rodri, pero el español eligió otro camino, cerrando la puerta a la solución que podría haber puesto fin a una crisis que se ha prolongado durante dos temporadas, y dejando al Real Madrid de nuevo en la búsqueda de una «brújula» que devuelva el equilibrio a su medular.

El Real Madrid se ve obligado a encontrar una solución al problema de la creación de juego en el centro del campo, después de que Rodri haya tomado la decisión de fichar por el Barcelona.

Y solo dos semanas antes del inicio de la competición en LaLiga, el Real Madrid ha cerrado varios fichajes para reforzar sus filas, entre ellos Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomandé, aunque el club de la capital sigue buscando un jugador capaz de resolver la evidente carencia en la creación de juego en el centro del campo.

El fichaje de Rodri, jugador del Manchester City, representaba para el Real Madrid la solución más urgente, sobre todo porque el equipo sufre desde la marcha de Kroos la ausencia de un jugador capaz de liderar la construcción ofensiva y organizar el ritmo del juego desde el centro del campo.

Durante las dos últimas temporadas, esta carencia se hizo evidente en el rendimiento del equipo, después de que el Real Madrid perdiera una «brújula» que dirigiera sus ataques y le otorgara el control necesario en la zona medular, lo que convirtió el fichaje de Rodri en una demanda a la vez de la afición y de la dirección.

El Real Madrid aún tiene tiempo

Y pese al fracaso de la operación por Rodri, el Real Madrid todavía dispone de una oportunidad para moverse en el mercado de fichajes, ya que el mercado se mantiene abierto hasta el final del próximo 1 de septiembre.

José Mourinho desea reforzar el centro del campo, pero es consciente al mismo tiempo de que la capacidad del club para cerrar un nuevo fichaje puede verse afectada por el futuro de algunos jugadores, encabezados por Eduardo Camavinga y Raúl Asencio, sobre todo porque la salida de algunos elementos podría ser necesaria para dejar espacio a los recién llegados.

3 opciones sobre la mesa del Real Madrid

La decisión de Rodri de fichar por el Barcelona ha reducido la lista de opciones disponibles para el Real Madrid, sobre todo porque algunos de los otros nombres vinculados al club parecen difíciles de alcanzar, como João Neves y Vitinha, dupla del París Saint-Germain.

Aun así, todavía existe un grupo limitado de centrocampistas cuyos casos el Real Madrid podría reabrir durante los últimos días del mercado de fichajes, según «Mundo Deportivo».

El español Martín Zubimendi, jugador del Arsenal, encabeza estas opciones, después de que su nombre estuviera con fuerza sobre la mesa del Real Madrid la temporada pasada por deseo de Xabi Alonso, antes de que fichara por el club inglés.

Y pese a que Zubimendi no ha ofrecido hasta ahora la temporada que se esperaba de él, la posibilidad de que su nombre vuelva a los cálculos del Real Madrid sigue vigente, sobre todo con la necesidad del equipo de un jugador capaz de organizar el juego desde la posición más retrasada.

La segunda opción es el alemán Angelo Stiller, jugador del Stuttgart, cuyo nombre se ha vinculado al Real Madrid durante los últimos meses. El jugador, en estos momentos, planea continuar en Alemania, pero una entrada con fuerza del club blanco en la operación podría llevarle a cambiar de postura.

También destaca el nombre de Adam Wharton, jugador del Crystal Palace, de 22 años, que goza de un amplio interés en Inglaterra, con su vinculación a un fichaje por el Chelsea.

Lo que tiene Mourinho actualmente

A la espera de resolver el asunto del centro del campo, Mourinho se verá obligado a apoyarse en los elementos disponibles actualmente dentro de su esquema 4-2-3-1.

Según el planteamiento actual, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni encabezan las opciones del entrenador para ocupar la dupla de contención, mientras que Jude Bellingham se adelantaría a la posición de creador de juego por detrás del delantero.

Mourinho dispone también de otras opciones que se concretan en Bernardo Silva y Arda Güler, dos jugadores con capacidades técnicas parecidas, pero cuyos roles se inclinan más hacia la faceta ofensiva, sobre todo en el caso de la estrella turca, que se mueve habitualmente en zonas más próximas a la portería rival.

En cuanto a Camavinga, sigue siendo una opción adicional para Mourinho, aunque su futuro continúa siendo objeto de debate, sobre todo ante el hecho de no contar con él de manera titular y su deseo de continuar con el equipo.

Y en caso de que el jugador francés se quede, es probable que sea una opción secundaria, teniendo en cuenta su capacidad para ocupar más de una posición sin disponer de un rol fijo y claro en el centro del campo.