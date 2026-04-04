La «era post-Bastoni» despierta el optimismo del Barcelona en el mercado de fichajes

El Barcelona se muestra optimista respecto a la posibilidad de fichar al italiano Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Según el diario italiano «La Gazzetta dello Sport», el Inter de Milán ya ha comenzado a debatir la «era post-Bastoni» y a barajar nombres para su sucesión, en un momento en el que el jugador es el principal objetivo de la directiva del Barcelona para reforzar su defensa.



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El diario señala que la reputación deportiva y social de Bastoni en Italia se ha visto muy mermada últimamente, debido a dos incidentes que han desatado una oleada de críticas contra él; el primero se remonta a mediados del pasado mes de febrero, cuando provocó la expulsión del jugador de la Juventus Pierre Kalulu, y el segundo tras recibir una tarjeta roja en el partido de la repesca del Mundial entre Italia y Bosnia, algo que una amplia parte de la afición consideró la causa principal de la ausencia de la «Azzurri» en el Mundial por tercera vez consecutiva.

Y aclaró que la situación de Bastoni en el Inter de Milán ha pasado de ser «intocable» a ser un jugador «en venta», con el Barcelona como destino preferido y probable para el jugador.

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El diario italiano afirma que hablar de la «era post-Bastoni» sugiere que su salida está cerca, aunque eso no significa necesariamente que el jugador vaya a fichar por el Barcelona, ya que hay otros clubes no italianos que están atentos a la situación; no obstante, el Barça sigue siendo el más interesado en su fichaje desde mucho antes de sus actuales problemas.

La directiva del Inter no tiene intención de desprenderse fácilmente de Bastoni, tras haber rechazado la primera oferta del Barcelona, que ascendía a 45 millones de euros, mientras que el Inter pide al menos 60 millones de euros para ceder a uno de sus pilares defensivos.

Según el diario español «Mundo Deportivo», el Barcelona no tiene intención de rendirse en el fichaje y seguirá presionando al Inter para que rebaje el precio del defensa italiano.



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