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La derrota de Egipto deja fuera a un árbitro inglés de la final del Mundial 2026

Argentina vs Switzerland
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Noruega vs Inglaterra
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Los «Faraones» se despidieron del Mundial ante Argentina

La derrota de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 reduce las opciones de que un árbitro inglés dirija la final.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos y quedó eliminado.

Según el diario británico «The Sun», la clasificación de Argentina reduce casi a cero la posibilidad de que el árbitro inglés Michael Oliver dirija la final del Mundial 2026.

Según el diario, Oliver no dirigirá encuentros de Inglaterra ni de Argentina por la tensión derivada de la guerra de las Malvinas de 1982.

Según el diario, el otro árbitro inglés, Anthony Taylor, era candidato a la final del Mundial 2022 en Catar, pero quedó descartado cuando Argentina enfrentó a Francia por la misma razón.

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Noruega crest
Noruega
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Switzerland
SUI

Argentina jugará ante Suiza en cuartos, e Inglaterra frente a Noruega; si ambas avanzan, se cruzarían en semifinales. si ambos llegan a semifinales, Oliver quedará automáticamente descartado para la final.

Hasta ahora Oliver ha dirigido tres encuentros en el Mundial 2026: dos en la fase de grupos y uno en octavos. El viernes arbitrará el España-Bélgica de cuartos.

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