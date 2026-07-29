Parece que el Manchester City ha decidido moverse con fuerza para asegurar el futuro de su centro del campo, poniendo la mira en una de las mayores promesas emergentes de Europa, en una operación que podría cambiar los planes del conjunto celeste para la próxima temporada.

Según reveló el conocido periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en noticias sobre fichajes de jugadores y entrenadores en Europa, la directiva del Manchester City está completamente segura de su capacidad para cerrar el fichaje del joven astro marroquí Ayoub Bouaddi, jugador del Lille francés, durante los próximos días.

Romano confirmó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que las negociaciones entre todas las partes se están acelerando de forma notable, y que existe un ambiente de creciente optimismo en los pasillos del Etihad Stadium sobre la cercanía de alcanzar un acuerdo definitivo y cerrar la operación.

Explicó que el único punto pendiente tiene que ver con la fecha de incorporación del jugador, ya que aún no se ha decidido si Bouaddi se unirá al plantel de los citizens de inmediato este verano, o si su incorporación se aplazará hasta el verano de 2027.

Señaló que esta decisión dependerá directamente del apartado de los jugadores que abandonen el equipo, encabezados por la situación del astro español Rodri, cuyo nombre se ha vinculado a un traspaso a las filas del Real Madrid.

Bouaddi es uno de los principales productos de la academia del Lille francés, y actualmente cuenta con un contrato con el club francés que se extiende hasta el 30 de junio de 2029, lo que otorga al Lille un gran poder de negociación en las conversaciones con los clubes interesados en sus servicios.

El valor de mercado actual del jugador asciende a 80 millones de euros, según el sitio web Transfermarkt, especializado en la valoración de futbolistas, en un salto enorme tras su llamativa actuación con la selección de Marruecos en el último Mundial, donde se convirtió en una de las mayores promesas emergentes del continente europeo.

Bouaddi ha disputado 96 partidos con la camiseta del primer equipo del Lille desde su ascenso desde la academia, en los que ha dado 4 asistencias a sus compañeros, cifras que reflejan sus prometedoras cualidades técnicas pese a su corta edad, lo que le ha convertido en el centro de atención de los grandes clubes europeos.