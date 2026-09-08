El Al-Ittihad prolongó su dominio sobre el Al-Feiha tras lograr una valiosa victoria por 2-1, el martes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League, para continuar su persecución de los equipos que encabezan la clasificación.

Con este triunfo, el Al-Ittihad mantuvo su registro sin derrotas ante el Al-Feiha por décimo partido consecutivo en la liga profesional, con 7 victorias y 3 empates, reforzando su racha más larga sin perder frente al conjunto naranja en la historia de sus enfrentamientos en la competición, según el diario Arriyadiyah.

El Al-Ittihad se adelantó en el minuto 43 por medio del nigeriano George Ilenikhena, pero el Al-Feiha logró el empate a través de Jason Remeseiro en el cuarto minuto del tiempo añadido de la primera parte. El Al-Ittihad esperó hasta el minuto 68 para recuperar la ventaja, después de que el marroquí Youssef En-Nesyri transformara con éxito un penalti, dándole a su equipo el gol de la victoria.

El Al-Ittihad elevó su cuenta a 14 puntos tras lograr su segunda victoria consecutiva, para continuar su avance hacia el liderato de la tabla, a un solo punto del líder Al-Hilal y de su escolta Al-Qadsiah.

Por su parte, el Al-Feiha sufrió su tercera derrota de la temporada, quedándose estancado en 5 puntos en la undécima posición.