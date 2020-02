La década prodigiosa del Barcelona en el Santiago Bernabéu

El club azulgrana aspira a lo nunca visto, ganar por quinta vez consecutiva en el feudo blanco tras una década en la que sólo ha concedido 2 derrotas.

EDITORIAL

El aspira este fin de semana a lo nunca visto: ganar cinco partidos consecutivos de Liga en el Santiago Bernabéu, un feudo en el que en otras épocas un empate ya era un buen resultado pero en el que, de un tiempo a esta parte, se ha acostumbrado a ganar como nunca antes lo había hecho. De la mano de Leo Messi el club azulgrana se ha acostumbrado al triunfo hasta el punto de que el domingo se presentará en el feudo blanco tras haber dominado de forma casi absoluta la última década en tan adverso escenario.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

En total son siete victorias en los últimos diez desplazamientos de Liga, correspondientes a una última década en la que los barcelonistas han logrado la victoria con todos y cada uno de los inquilinos del banquillo a excepción del añorado Francesc Tito Vilanova, que perdió en 2013 su único Clásico a domicilio como primer entrenador. Antes que él lo logró Pep Guardiola y luego fueron Gerardo Tata Martino, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde los que lograron triunfos en casa del eterno rival.

El balance se tiñe de azulgrana en todos los aspectos. Donde los blancos sólo han rascado un empate y dos victorias por 3-1 y 2-1, los barcelonistas se han dado auténticos festines durante la última década, como el 2-3 que Leo Messi resolvió en el último minuto en 2017, el 0-4 de 2016 sin el rosarino, que justo regresaba al equipo tras superar su última lesión importante, o el 3-4 de 2014 con hat-trick de Messi incluido, el único que ha logrado marcar un triplete en este período.

Son datos que no hace tanto cualquier culé hubiera firmado con sangre pero que hoy sirven para visitar otrora tan temido escenario con cierto punto de autosuficiencia, casi arrogancia, tras constatar que por muy blanco que sea el león no es tan fiero como lo pintan sus medios afines. Ni siquiera cuando juega en su propia casa. A fin de cuentas, el gran factor de desequilibrio no es otro que Messi y ese sigue vistiendo la zamarra azulgrana.