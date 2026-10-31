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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traducido por

La crisis de Mbappé: China cumple su amenaza contra LaLiga

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Levante vs Atlético Madrid
Levante
Atlético Madrid
Villarreal vs Espanyol
Villarreal
Espanyol
K. Mbappe
España
Francia
China

Prohibida la emisión de los dos primeros partidos

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Las televisiones estatales chinas cumplieron su amenaza de suspender la emisión de los partidos de la Liga española tras las declaraciones que realizó Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, sobre Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

La agencia France-Presse confirmó que los dos primeros partidos de LaLiga de esta semana no se emitieron en la cadena estatal CCTV, perteneciente al grupo de medios estatal chino CMG.

El partido entre el Villarreal y el Espanyol de Barcelona, que terminó con victoria del Espanyol por un gol a cero el viernes por la noche, no se retransmitió en la cadena, al igual que el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Levante, disputado la tarde de este sábado, que finalizó con victoria del equipo de Diego Simeone por 2-0.

Una decisión que cambia las reglas de emisión

La decisión supone una excepción contraria a lo habitual, ya que CCTV retransmitía en directo todos los partidos de LaLiga, según confirmó la patronal del fútbol español a la agencia France-Presse, de acuerdo con lo recogido por el sitio Foot Mercato.

Sin embargo, el partido entre el Villarreal y el Espanyol siguió disponible a través de la plataforma de emisión Migu, perteneciente al operador de telecomunicaciones chino China Mobile, que a su vez está bajo control estatal.

Repercusiones que van más allá de dos partidos

Esta decisión llega pocos días después de la publicación de un vídeo en el que Kylian Mbappé hacía referencia a una imagen satírica que relacionaba su rostro con el del líder chino Mao Zedong, al que calificó de «dictador chino».

Estas declaraciones provocaron una amplia polémica en China y acarrearon numerosas repercusiones comerciales para el capitán de la selección francesa. A primera hora del martes, tres empresas que utilizan su nombre y su imagen anunciaron la rescisión de sus contratos con él, antes de que la cadena CCTV decidiera suspender la emisión de los partidos de la Liga española.

Esta decisión abarca ahora toda la Liga española, y no solo los partidos del Real Madrid. Queda por ver hasta cuándo se mantendrá esta suspensión y si otras cadenas chinas seguirán emitiendo los partidos.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha para la reanudación de la emisión en la cadena CCTV, según la información publicada por la agencia France-Presse.

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