La afición del Al Ittihad espera el final de la Copa Asiática de Naciones en Arabia Saudí para recuperar a dos estrellas que han estado ausentes del equipo durante mucho tiempo en el último periodo.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el cuerpo médico del Al Ittihad ha diseñado un programa de recuperación con el que el defensa Ahmed Sharahili y el centrocampista maliense Mamadou Doumbia volverán a los entrenamientos del equipo tras el final del torneo asiático.

La Copa Asiática de Naciones se celebra en Arabia Saudí del 7 de enero al 5 de febrero del próximo año.

Doumbia sufrió una rotura del ligamento cruzado durante el partido contra el Al Khaleej, en las semifinales de la pasada edición de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, y desde entonces no ha vuelto a jugar.

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Por su parte, Sharahili está ausente desde el inicio de la temporada, debido a que se sometió a una operación en el tobillo izquierdo antes del comienzo de la misma.

El regreso de Doumbia y Sharahili representa un fuerte impulso para el Al Ittihad, especialmente teniendo en cuenta que compite en más de un torneo, como la Roshn Saudi League, la Liga de Campeones de Asia Élite y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

El Al Ittihad ocupa la cuarta posición en la tabla de la liga saudí con 17 puntos, cosechados con 5 victorias, dos empates y una única derrota, a 5 puntos del Al Qadsiah, líder, que ha disputado un partido más.

En cambio, "los Tigres" ocupan el undécimo puesto en la clasificación del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia Élite, con un único punto, obtenido en el empate ante el Al Shamal catarí, antes de la derrota frente al Shabab Al Ahli emiratí.