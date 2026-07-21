Lionel Messi no ha resuelto su futuro con la selección de Argentina, pese a haber cumplido 39 años, después de liderar a la Albiceleste hasta el subcampeonato del Mundial, en un torneo en el que ofreció una actuación destacada y marcó 8 goles.

Según el diario español "Marca", todas las posibilidades siguen abiertas respecto a la continuidad de Messi con la selección de Argentina durante los próximos meses y años, ya que el astro argentino no ha confirmado hasta ahora si seguirá jugando a nivel internacional o no.

La información disponible para "Marca" indica que el plan de Argentina consiste en que Messi siga vistiendo la camiseta de la Albiceleste durante el próximo periodo, aunque se confirma que no ha decidido nada en un sentido ni en otro, pues el gran reto próximo será su participación en la Copa América 2028.

La edad de Messi, de 39 años, podría llevar a pensar en la posibilidad de que se retire del fútbol internacional tras el Mundial, pero acabar en el segundo puesto con ese sentimiento amargo quizá cambie algo en sus cálculos, o quizá no ocurra, especialmente porque ya tenía en mente la idea de continuar con la selección de Argentina. Los próximos días y meses serán decisivos para llegar a una de las dos decisiones.

Messi repite siempre algo lógico relacionado con su etapa de edad, y es que aborda el tema año tras año en función de su estado físico.

El jugador parece encontrarse en buena forma actualmente, algo que demostró durante el Mundial, pero nadie sabe cómo estará su situación dentro de un año, y quizá ni el propio Messi lo sepa.

El próximo gran título por el que competirá la selección de Argentina es la Copa América 2028, que se disputará probablemente en Estados Unidos, y nos separan dos años del torneo, la misma duración que resta en el contrato de Messi con el Inter Miami.

Antes de eso, la selección de Argentina disputará, durante septiembre, octubre y noviembre, 6 partidos amistosos, bajo la dirección de Lionel Scaloni, que sigue al frente del cuerpo técnico, antes de que la Albiceleste se involucre por completo en la clasificación para el Mundial 2030, un torneo para el que la selección ya ha asegurado su clasificación.

Esta clasificación será "diferente", después de que la selección de Argentina asegurara su clasificación al Mundial, junto a Paraguay y Uruguay, que serán socios simbólicos en la organización del Mundial 2030, por lo que la selección de Argentina no estará obligada a competir por los puntos.

Quizá la Conmebol invente un nuevo torneo, al estilo de la Liga de las Naciones, para dar a los tres países mencionados incentivos adicionales, y la pregunta entonces será: ¿participará Messi o no?