La conmovedora carta de Klopp a un niño de 11 años

El técnico del Liverpool volvió a contestar la carta de un niño, en este caso preocupado por la vuelta al cole, y su contestación se volvió viral.

Jurgen Klopp volvió a hacerlo. No es la primera vez que el técnico del se dirige a un joven fan para mandarle un mensaje, en esta ocasión en forma de carta.

Es el caso de Lewis Balfe, un niño de 11 años que le mandó una carta a Klopp durante las pasadas vacaciones de verano expresándole su preocupación por tener que volver al cole. El alemán leyó las inquietudes del chaval y acabó por responderle en una carta que se ha hecho viral. “¿Puedo contarte un secreto? Me pongo nervioso”. Así empieza la misiva de Klopp.

“Para ser sincero me preocuparía no ponerme nervioso, pero cuando me pasa me da la oportunidad de convertirlo en energía positiva. Puede ser extraño para un niño de tu edad que un entrenador del Liverpool pueda sentirse como tú”. así continúa el mensaje de vuelta de Klopp.

Finaliza la carta diciendo “no te olvides que eres parte de la familia del Liverpool y eso significa que tienes millones de personas que quieren ser felices como tú. Tu apoyo significa un montón para mí y para el Liverpool y espero que esta carta te enseñe que estamos para apoyarte también”.

La carta enviada a un hincha del United

Hace unos meses contestó a un joven aficionado del United que le pedía perder y le respondió de manera brillante con otra carta.

"Querido Daragh, antes de nada queria darte las gracias por escribirme. Sé que no me has enviado buena suerte o algo de eso pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol, así que no importa para lo que sea, aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo. Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles”.