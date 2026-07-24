El Comité Olímpico Internacional anunció que no abrirá una investigación contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), y subrayó que la denuncia presentada en su contra queda fuera de su ámbito de competencia.

Estos acontecimientos se producen después de que el grupo de defensa de los derechos humanos «Fair Square» presentara una denuncia ante el Comité, en la que acusa a Infantino de violar la Carta Olímpica y de no respetar las normas de neutralidad política «a través de declaraciones y muestras explícitas de apoyo al presidente estadounidense».

El presidente estadounidense Donald Trump había revelado durante el Mundial que mantuvo una conversación telefónica con Infantino para pedirle que reconsiderara una tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Balogun tenía previsto ausentarse del duelo de octavos de final ante Bélgica tras su expulsión en el partido que terminó con la victoria de su selección por dos goles a cero sobre Bosnia y Herzegovina, pero, tras la intervención de Trump, se decidió suspender la sanción de un partido de suspensión durante 12 meses sin ofrecer justificaciones más allá de apoyarse en una cláusula que permite suspender las sanciones, de modo que el jugador participó en el partido que Estados Unidos perdió por cuatro goles a uno.

La objeción se basa en que Infantino es miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 2020, ya que el artículo segundo de la Carta Olímpica establece que «los miembros del Comité Olímpico Internacional no podrán aceptar ninguna instrucción o mandato de gobiernos, organizaciones u otras partes que pueda interferir en la libertad de su actuación o de su voto».

A pesar de ello, el Comité Olímpico Internacional aclaró, según recogió la «BBC», que la denuncia queda fuera del ámbito de competencias de su comisión de ética, señalando que la denuncia se relaciona con decisiones de gobernanza y gestión de una federación internacional, sus relaciones con los gobiernos y su aplicación de los reglamentos de su deporte, cuestiones que no están sujetas a las disposiciones del código ético del Comité.

El comunicado del Comité Olímpico Internacional llegó un día después de que la Federación Noruega de Fútbol revelara que estudia presentar una denuncia oficial ante la comisión de ética de la FIFA en relación con la decisión de suspender la sanción a Balogun.