La estrella francesa Kylian Mbappé alcanzó las 100 contribuciones goleadoras con el Real Madrid, tras marcar 89 goles y dar 11 asistencias en 105 partidos con la camiseta del club blanco, según la red de estadísticas "Squawka".

Mbappé logró esta cifra después de anotar 3 goles en la victoria del Real Madrid sobre la Real Sociedad por (4-1), la noche del pasado miércoles, en la segunda jornada de la Liga española, con lo que el delantero francés continúa su fuerte inicio de temporada.

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Según "Squawka", Mbappé se convirtió en el segundo jugador más rápido en la historia del Real Madrid en alcanzar las 100 contribuciones goleadoras, después de que Cristiano Ronaldo, actual estrella del Al-Nassr saudí, lograra la misma cifra en apenas 86 partidos.

Ronaldo alcanzó las 100 contribuciones goleadoras, con 79 goles y 21 asistencias, en sus primeros 86 partidos con el club blanco.

Desde su incorporación al Real Madrid en agosto de 2024, Kylian Mbappé encabeza numerosas estadísticas ofensivas de la Liga española, ya que ocupa el primer puesto en:

- Más toques dentro del área rival: 657

- Más disparos: 325

- Más disparos a portería: 158

- Más contribuciones goleadoras: 67

- Más goles: 59

- Más hat-tricks: 6

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