La carta secreta de Díaz revela el plan de Mourinho para conquistar al Inter

La verdadera emoción regresa a la Champions League desde la puerta del estadio Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid se mida al Inter de Milán en un duelo de altos vuelos que esconde entre sus detalles numerosos cálculos, ambiciones y recuerdos.

El conjunto merengue busca enviar un mensaje temprano a sus rivales y enderezar su rumbo continental tras dos temporadas en las que no ofreció el nivel esperado, mientras que el Inter afronta el choque con la ambición de recuperar su lugar entre los grandes de Europa e imponerse desde el principio en la nueva edición del torneo.

El Real Madrid confía en que su arranque europeo sea diferente esta vez, sobre todo porque su objetivo no se limita a competir por el título, sino que consiste también en asegurar una de las ocho primeras plazas en la fase de liga por primera vez, para evitar disputar el playoff clasificatorio a las eliminatorias.

En el otro lado, el Inter de Milán llega a la capital española en busca de un inicio potente que refleje su ambición de recuperar su mejor versión continental, después de que el equipo lograra un arranque impecable a nivel doméstico.

Mourinho frente a su pasado

El partido tiene un carácter especial para el técnico portugués José Mourinho, que regresa para enfrentarse al club que dirigió entre 2008 y 2010, al que llevó a conquistar el título de la Champions League, un logro que le abrió después las puertas del Real Madrid.

Mourinho se encuentra ante un rival al que no pudo enfrentarse durante su primera etapa con el Real Madrid, ya que su recorrido en la Champions League se detuvo en las semifinales durante sus tres temporadas con el conjunto merengue.

El técnico portugués abandonó el Real Madrid sin conquistar el título continental, antes de que el club, en los cinco años siguientes a su marcha, lograra cuatro títulos de la Champions League, convirtiéndose en el equipo más laureado del torneo en su historia.

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El Real Madrid llega al duelo europeo tras encajar su primera derrota de la temporada ante el Real Betis, en un resultado que suscitó numerosos interrogantes antes de la difícil prueba continental.

El conjunto merengue había dispuesto de claras ocasiones para adelantarse durante la primera parte, pero fracasó a la hora de traducir su dominio en goles, antes de recibir el golpe definitivo tras el descanso con un tanto a favor del equipo andaluz.

El Real Madrid intentó volver al partido y logró llegar a la portería de su rival, pero se topó con la anulación de un gol y, después, Kylian Mbappé falló un penalti en los minutos finales, por lo que el equipo salió del partido sin puntos.

Por ello, el duelo ante el Inter parece una oportunidad ideal para que el Real Madrid responda con rapidez, recupere la confianza y envíe un mensaje contundente a sus rivales en la Champions League.

Crisis en el centro del campo del Real Madrid

Mourinho afronta una auténtica crisis en la medular del Real Madrid antes del duelo ante el Inter, en medio de las ausencias que reducen enormemente sus opciones. El técnico portugués no ha ofrecido indicios claros sobre la solución en la que se apoyará, pero las ausencias se imponen con fuerza en sus decisiones.

Se perderán el partido Arda Güler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga por sanción, tras las expulsiones que sufrieron en la pasada edición de la Champions League, según informó el diario español "Sport".

Asimismo, Aurélien Tchouaméni no estará disponible para el partido, pese a su regreso a los entrenamientos con el equipo, mientras que Thiago Pitarch también volvió a la práctica, pero su falta de participación en la pretemporada hace difícil que disponga de minutos de peso ante el Inter.

Mourinho tendrá que buscar soluciones poco convencionales para compensar las ausencias en el centro del campo. Una de las opciones sobre la mesa consiste en situar a Jude Bellingham en una posición más retrasada, mientras que el técnico portugués podría recurrir a Trent Alexander-Arnold para ocupar la posición de interior.

También sigue muy presente la opción de echar mano de los jugadores de la academia, con la posibilidad de dar entrada a Jorge Cestero o al recién llegado Sergio Martínez. El joven centrocampista dejó una buena impresión durante el último partido del Castilla ante el Juventud Torremolinos, que terminó con victoria del equipo, lo que podría convertirlo en una de las soluciones de urgencia a las que recurra Mourinho en este difícil duelo.

La lista de ausencias no se detiene aquí, ya que Rodrygo, Militão y Asensio no estarán entre las opciones disponibles, mientras que las dudas rodean la participación de Andriy Lunin por padecer gripe. Además, Ferland Mendy no ha marcado hasta ahora en la Champions League, lo que aumenta la dificultad de las opciones disponibles para el cuerpo técnico.

Parece que José Mourinho prepara una carta sorpresa para trastocar los cálculos del Inter de Milán en la cumbre europea, con la aparición de Brahim Díaz como una de las opciones en las que podría apoyarse el técnico portugués para dar al Real Madrid soluciones adicionales en el último tercio ofensivo.

Y con las ausencias que han golpeado el centro del campo del conjunto merengue, Mourinho busca elementos capaces de moverse entre líneas y generar superioridad ofensiva, lo que podría hacer de Díaz una de las claves de su plan ante un equipo que conoce bien y al que ya llevó a la gloria europea.

El técnico portugués confía en que esta carta secreta le otorgue el factor sorpresa, sobre todo porque el Inter afronta el duelo con gran confianza tras su potente inicio doméstico, lo que hace que cualquier pequeño detalle pueda cambiar el rumbo de la esperada cumbre en el Santiago Bernabéu.

El Inter también sufre una crisis en las bandas

En el otro lado, el Inter de Milán afronta el partido con una moral muy alta, después de lograr un arranque impecable en la Serie A bajo la dirección de su técnico Cristian Chivu.

El equipo ganó sus tres primeros partidos de liga, antes de lograr una emocionante victoria sobre el Nápoles, en un partido en el que remontó una desventaja de dos goles para llevarse un valioso triunfo por 3-2.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram marcaron los goles del Inter, antes de que el delantero argentino volviera a anotar su segundo tanto en el tiempo de descuento, brindando a su equipo una emocionante remontada que elevó su moral antes del difícil viaje a Madrid.

El Inter de Milán no llega al partido con la plantilla al completo, ya que sufre a su vez problemas en las posiciones de banda. Djed Spence padece molestias físicas, lo que le deja sin estar en su mejor forma posible para disputar el duelo, mientras que las dudas rodean también la situación de Federico Dimarco.

Dimarco se vio obligado a abandonar el partido ante el Nápoles por un problema en su rodilla izquierda, y su situación de cara a jugar ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu sigue sin resolverse.

Pese a estas ausencias, se espera que Chivu mantenga su habitual sistema 3-5-2, aunque tendrá que introducir algunos ajustes en ambas bandas.

Diouf podría tener una oportunidad para ocupar la banda derecha, mientras que Carlos Augusto parece la opción más clara para suplir a Dimarco en el costado izquierdo en caso de confirmarse la ausencia de este último.

En el centro del campo, Nicolò Barella y Hakan Çalhanoğlu serán los responsables de lograr el equilibrio y conectar las líneas, junto a Curtis Jones, en un intento de dotar al equipo de capacidad para manejar la presión del Real Madrid y controlar el ritmo del partido.

En la delantera, el Inter se apoya principalmente en la dupla formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram, que representa una de las principales fuentes de peligro para la defensa del Real Madrid.

La pareja posee una gran capacidad para aprovechar los espacios y desmarcarse a la espalda de los defensas, lo que convertirá el duelo entre ambos y la defensa del conjunto merengue en una de las principales claves de la cumbre europea.

Alineación probable del Real Madrid: "Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham, Brahim Díaz; Diomandé, Vinícius y Mbappé".

Alineación probable del Inter de Milán: "Martínez; Diouf, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Barella, Çalhanoğlu, Curtis Jones; Lautaro Martínez y Marcus Thuram".