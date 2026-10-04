La carrera de Fórmula 1 en Malasia comenzó con retraso

La carrera en el Sepang International Circuit debía arrancar a las 9.00, hora central europea, con la parrilla encabezada por el poleman Max Verstappen. Sin embargo, como unos 30 minutos antes se desató una tormenta con relámpagos y fuerte lluvia, la dirección de carrera se vio obligada a aplazar la salida.

En ese momento, los monoplazas ya estaban colocados en la parrilla de salida. Mientras los pilotos buscaban refugio en el seco pit lane, el coche de seguridad dio varias vueltas para informar a la dirección de carrera sobre el estado de la pista. A las 9.40 se produjo la nueva salida.

Mientras tanto, los aficionados no dejaron que las condiciones les amargaran el ambiente y, entre otras cosas, hicieron viajar la ola de un lado a otro bajo la tribuna cubierta de meta.

«Las cartas se vuelven a barajar», dijo el piloto de Audi Nico Hülkenberg en Sky, en referencia a la nueva situación de partida. El veterano arranca la carrera desde la 15.ª posición tras una floja clasificación el sábado.

¿Ya hubo una carrera bajo la lluvia en la Fórmula 1 esta temporada?

El piloto de Red Bull Max Verstappen sale desde la pole position en la 16.ª carrera de la temporada, por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y del líder del Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes). El Gran Premio de Malasia, sustituto de la carrera de Baréin cancelada en primavera, trae así una novedad esta temporada: los pilotos todavía no habían disputado ninguna carrera bajo la lluvia con el nuevo reglamento, con una proporción claramente mayor de electricidad en la propulsión. Debido al cambio en el régimen de revoluciones, una pista resbaladiza se considera un gran desafío con los monoplazas actuales, con los que ninguno de los pilotos ha podido entrenar a fondo todavía.

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Malasia, escenario por primera vez desde 2017 de una carrera de Fórmula 1, es famosa por sus fuertes lluvias. En 2009, por ejemplo, la carrera tuvo que interrumpirse después de 31 vueltas y los pilotos recibieron solo la mitad de los puntos por sus posiciones.