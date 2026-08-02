Los jóvenes Xavi Espart y Álvaro Cortés afrontan un momento decisivo en su trayectoria con el Barcelona, ya que trabajan con intensidad durante la pretemporada para convencer al director técnico Hansi Flick de mantenerlos en la plantilla del primer equipo, después de haber debutado con el conjunto la temporada pasada bajo el mando del entrenador alemán.

El diario español "Sport" señaló que la actual pretemporada se ha convertido en una oportunidad de oro para los jugadores de la cantera, especialmente con la mayoría de los futbolistas del Mundial de vacaciones, ya que Flick se llevó a 17 jugadores de la academia al campamento de entrenamiento en el centro St. George's Park, entre ellos Espart y Cortés, que afrontan un futuro incierto.

Espart disputó 6 partidos como lateral derecho la temporada pasada, mientras que Cortés participó en un solo encuentro ante el Alavés como central, y ambos jugadores esperan demostrar su valía ante Flick esta temporada, ya que es poco probable que continúen en el filial, que se ha quedado muy pequeño para ellos tras su notable progreso.

Espart cuenta con la admiración de Flick y de la directiva

Espart es uno de los jugadores que goza de una gran admiración por parte de Flick y podría permanecer en el once titular, sobre todo con la presencia de un solo lateral derecho, Jules Koundé, aunque Eric García y João Cancelo, que llegará próximamente procedente del Al-Hilal, también pueden ocupar esa posición.

Espart destaca por la versatilidad de sus habilidades, ya que también puede jugar como centrocampista, y recientemente conquistó el Campeonato de Europa Sub-19 con la selección española, lo que ha reforzado su valor de mercado y su posición dentro del club.

Diversas fuentes revelaron que el director deportivo del Barcelona ya ha contactado con el agente de Espart para ampliar su contrato y mejorar sus cláusulas, que expira el 30 de junio de 2028, lo que refleja la gran confianza que el jugador tiene por parte de la directiva.

En declaraciones a la prensa, Espart expresó su alegría por la oportunidad que se le presenta, y afirmó: "Estoy contento y disfrutando de mi momento. He vuelto del Campeonato de Europa en un estado físico excelente. Mi objetivo es quedarme aquí, y haré todo lo posible para que el entrenador mantenga su confianza en mí. He pasado muchos años en este club, sé lo que debo hacer y aprovecharé las oportunidades que se me presenten".

Parece que Espart compite con Héctor Fort, que regresó al equipo tras un año cedido al Elche, por un puesto de titular en el once, pero el jugador procedente de Vilassar aseguró que no le importa en qué posición juegue mientras se quede en el primer equipo.

Y añadió: "Siempre he jugado como pivote defensivo, pero llevo 3 años jugando en el Barcelona como lateral. Me siento cómodo ahí, y si hace falta quedarme, jugaré en cualquier posición que me pida el entrenador. Quiero creer en mi capacidad de quedarme aquí. Daré lo mejor de mí con humildad y trabajo duro".

Cortés insiste en quedarse

Por su parte, Álvaro Cortés, de 21 años, afronta una dura competencia de jugadores como Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Araújo y Christensen, pero insiste en reservarse un lugar en el once titular.

El defensa aragonés, admirador de Piqué y Puyol, se entrenó con el primer equipo cerca del final de la temporada pasada, y Flick lo recompensó dándole su debut en Mendizorroza, lo que le supuso un gran impulso anímico.

En declaraciones desde el centro St. George's Park, Cortés dijo: "Estoy aquí para aprovechar esta oportunidad y reservarme un lugar en el primer equipo. Mi deseo es quedarme; siempre lo he anhelado desde pequeño, y aceptaré y respetaré cualquier decisión que tome el club".

El zaragozano afirmó que "mi etapa en el filial ha terminado", señalando que tiene ofertas de otros clubes, pero que prefiere quedarse en el Barcelona si se le presenta la oportunidad.

Y añadió: "Creo que tengo una oportunidad real de quedarme; el entrenador ha demostrado su confianza en mí", describiéndose a sí mismo como un central que "disfruta de los duelos defensivos, se siente cómodo en los mano a mano y también desea participar con el balón y dar pases interiores".

Una decisión decisiva

A medida que avanza la pretemporada, Cortés y Espart tendrán que esperar la decisión final de Flick sobre su futuro, ya que el contrato de ambos con el Barcelona expira en 2028, y no se descarta que uno de ellos salga cedido si no se asegura un lugar en el once titular.