La ausencia de Arthur le abre una ventana a Arturo Vidal

El brasileño quedó fuera de la convocatoria del Barcelona, ante el Real Valladolid, por lo que el chileno disputará la vacante en el centro del campo.

El Barcelona enfrenta este martes a Real por la undécima fecha de , con la misión de recuperar el liderato del certamen. El elenco de Ernesto Valverde cedió la punta de la tabla de posiciones ante , al no haber jugado el pasado fin de semana tras el aplazamiento del Clásico.

Pese a que el equipo lleva una semana de descanso después del partido de Champions en Praga, se espera que el DT del conjunto catalán haga algún que otro cambio en la alineación pensando en el exigente calendario que tiene por delante, en el que afrontará ocho partidos en menos de un mes.

En ese sentido, el entrenador optó por no convocar a Arthur Melo, dejando una vacante en el centro del campo, ya que Sergio Busquets (728') y Frenkie De Jong (978') son imprescindibles.

Así, el puesto del brasileño lo disputarán Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Carles Aleñá. De estos tres futbolistas, el chileno es quien ha disputado más minutos: 209, seguido por el croata (203') y el español, quien pasó de ser titular en la primera jornada ante el a no ser tomado en cuenta. Registra escasos 45'.

De este modo, y según reporta la prensa española, el ex Bayern Munich podría saltar al Camp Nou desde el arranque y sumar así su segundo encuentro como titular en lo que va de temporada: fue estelar en la victoria 4-0 sobre el .

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"El chileno está ejerciendo en estos últimos partidos de jugador número 12, ya que, pese a no ser titular, es habitual que entre a partir del minuto 60, ya sea para asegurar un buen resultado gracias a su intensidad defensiva o, por el contrario, buscar el gol aprovechando su llegada. Valverde confía en 'El King', y da la impresión de que este parte como su primera opción para sustituir a Arthur", escribió Sport.

"Sin embargo, lo que podría apartarle del once inicial sería que el duelo se disputa en el Camp Nou. En los partidos en casa Valverde suele optar por un equipo que le asegure un juego de toque y un orden extremo, algo para lo que el chileno, cuyo estilo es más anárquico y de 'box to box', no termina de ser el jugador ideal", rematan.

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que el formado en afirmó sentirse triste por no ser considerado desde la partida, pero aseguró que está trabajando con el objetivo de ganarse el puesto. “No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar“, apuntó en diálogo con El Mercurio.

Con esto, podría ir con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Griezmann, Luis Suárez, Leo Messi.