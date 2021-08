La Asamblea de La Liga ha aprobado el acuerdo con CVC

Por unanimidad, y con las únicas excepciones de Real Madrid, Athletic Club, Barcelona y un club de Segunda, el acuerdo sale adelante.

Salió la fumata blanca. El acuerdo de La Liga con CVC ha salido adelante, después de que la Asamblea del ente liguero haya aprobado por unanimidad el acuerdo con el fondo de inversión. Solo 4 equipos han rechazado esta medida, y, por lo tanto, no cederán sus derechos. Real Madrid, Barcelona, Athletic y Real Oviedo han sido las entidades que se han opuesto a la llegada de dinero por parte del fondo a cambio de ceder los derechos de televisión a CVC.

La rueda de prensa de La Liga

"Son bancos de inversión de primer nivel, y se han sometido a las preguntas de los clubes. Era importante, muy contentos con el resultado, tener la confianza de cerrar los acuerdos de 38 clubes nos refuerza y es un día importante".

"Este acuerdo es fruto de 10 meses prácticamente, entre los que hemos vivido la Superliga, que ha puesto en peligro el acuerdo. Satisfecho con el acuerdo. Han votado los de siempre, ellos opinan que quieren otro modelo de Liga, no el que defiende la mayoría, y se ha demostrado que, en voto secreto, que me gustaría ver en otras instituciones, como la RFEF, que sea secreto".

"El voto es totalmente secreto".

"No es una salvaguarda legal. Creíamos que era lo mejor para tener más consenso, pero nada más. Sobre medidas cautelares, ya profundizaré cuándo ocurra. Que se decretan medidas cautelares cuando hay que desarrollar es exagerado. Es un acuerdo de comisión delegada el del 15%, pero no veo que pueda ocurrir. No me gusta plantear la opinión de 4 que quieren entorpecer".

"Hay un artículo, el 5.4, que establece que en el reparto de derechos audiovisuales, hay que tener en cuenta la participación de los clubes en la generación. Muchas de las cuestiones que planteamos en el plan ya lo hacen. Tenemos otros caminos para que sea justo y equitativo, y hay otros en los que podemos corregir este error. Van a poner 2.750, hay que restar lo que no van a coger. Estaremos entre 2.100 millones de euros".

"No os habéis enterado, mira que os hemos enviado información. La Liga es la gestora de los derechos de todos los clubes, y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo con CVC para que crezca el valor de los derechos. El Barça y el Madrid no están cediendo sus derechos. No es verdad. Más todavía con lo aprobado y explicado. Si hacemos caso siempre al Real Madrid, estáis malinformados. CVC no comercializa, va a poner el dinero y La Liga sigue comercializando como hasta ahora, no vende nada.

De los resultados que tenga, se quedará con un porcentaje de lo que se genere. No se quedará con ese porcentaje, ni con lo que generen. Si no lo cogen, el porcentaje baja y el acuerdo baja. No hemos vendido nada a nadie. CVC no gestiona eso. Lo que hace es que crezca ese valor".

"No se cede nada a CVC. No tiene derecho de nadie. La Liga tiene un mecanismo de compensación en el Decreto, donde se establece el reparto. Habrá que ver, de todos los planes, que el Barcelona y el Real Madrid tendrán muchas cosas hechas. Habrá que ver en cada momento qué caso es. No colaboran lo mismo en el valor de los derechos. Lo que intentamos es que se adapten, hagan campañas internacionales. No se van a beneficiar del trabajo de los demás".

El artículo sigue a continuación

"Es en participación de los resultados de la explotación audiovisual. De los resultados es cuánto tiene CVC. La Liga sigue valiendo 25.000 millones de euros. Ahora, en vez de entregar 2.700 millones será eso menos lo que no quieren Real Madrid, Barcelona y Athletic. La valoración no cambia, recibirán de la comercialización, y esa parte no tendrán. El riesgo de una nueva competición perjudica el valor, eso es evidente. Cuando analizas los riesgos, baja y sube la valoración. Surgió en medio de las negociaciones. Sin duda, la postura tiene que ver con la Superliga, sobre todo con el Real Madrid. Esta irrupción de dinero no le favorece al modelo que quiere hacer Florentino, tendrá menos mercado y estrategia para hacer.

Es un problema cultural, cree que los grandes son los que tienen que mandar en todo, y lo que les sobre, repartir entre el resto".