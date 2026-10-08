La apuesta de Flick: el Barcelona blinda a su estrella con un nuevo contrato

El FC Barcelona anunció, la noche del jueves, la renovación del contrato de su jugador Xavi Espart hasta el verano de 2030.

El diario Sport señaló que, con esta firma, el Barcelona aseguró la continuidad de Espart, con una mejora notable de su salario y un aumento considerable del valor de la cláusula de rescisión de su contrato.

Xavi Espart estaba ligado a un contrato con condiciones vinculadas al equipo filial, que expiraba en 2028, por lo que la directiva quiso moverse con rapidez para asegurar la permanencia de uno de los talentos más destacados del club.

Este paso llega como recompensa al gran inicio de temporada del jugador y confirma la rápida evolución que ha experimentado.

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Espart había comenzado a entrenar y a integrarse en el ambiente del primer equipo bajo las órdenes de Flick desde principios de 2026, y desde entonces empezó a tener un papel mayor, hasta cumplir su sueño de debutar con el primer equipo en la Liga de Campeones.

A mediados del pasado mes de agosto, se le comunicó al jugador que pasaba a disfrutar plenamente de la condición de futbolista del primer equipo, y recibió el dorsal número 12.

Para Flick, Espart se ha convertido en un elemento táctico de enorme importancia gracias a su capacidad para jugar en más de una posición. Y, pese a que se ha afianzado en la posición de lateral izquierdo a pierna cambiada, su capacidad para ofrecer rendimientos fiables en el lateral derecho y en el centro del campo, que es su posición natural durante la mayor parte de su carrera, le brinda al técnico alemán numerosas soluciones.

Mediante esta operación, el Barcelona reafirma su firme apuesta por el talento joven y los jugadores de su academia, y asegura el presente y el futuro de uno de los elementos más prometedores de la plantilla.



