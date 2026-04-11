Hans Flick, técnico del Barcelona, ha anunciado la alineación para el partido de este sábado ante el Espanyol, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

El líder Barcelona busca ganar para ampliar a 9 puntos su ventaja sobre el Real Madrid.

Lamine Yamal lidera el once pese al deseo de Flick de reservarlo para la vuelta de Champions contra el Atlético.

Aunque Flick ha rotado a varios titulares pensando en el duelo contra el Atlético de Madrid, no ha logrado convencer a Yamal, que desea jugar todos los partidos.

La alineación del Barcelona es la siguiente:

Juan García, Balde, Araujo, Kubasi, Eric García, Gerard Martínez, Gavi, Ferran López, Pedri, Lamine Yamal y Ferran Torres.

En el banquillo quedaron Cancelo, Rashford, Lewandowski, Dani Olmo, Casado y Frenkie de Jong.

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