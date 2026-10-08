Según el informe, lo que especialmente ha sentado mal es el comportamiento de la superestrella desde su lesión en el primer partido de la Nations League en Madrid. Internamente, habría surgido la impresión de que Mbappé pone sus intereses personales por encima de los objetivos del club. Por ejemplo, se dice que ganar el Balón de Oro es más importante para él que el éxito del equipo.

"Después de más de dos años, da la impresión de que todavía no ha entendido cómo funcionan el Real y su entorno y cómo debe comportarse allí", cita L’Equipe a una fuente interna anónima: "Está muy mal asesorado y, en lo que respecta a la imagen, eso perjudica a todos: tanto a él como al club".

También su última aparición pública le habría valido críticas en el Real. En la entrevista con France Football, organizador de la votación del Balón de Oro, el jugador de 27 años volvió a hacer campaña por sí mismo y por sus opciones de llevarse el galardón al mejor futbolista del mundo. "Es un buen año para ganarlo", dijo Mbappé.

Kylian Mbappé causa sorpresa en el Real Madrid con una ruta en bicicleta

El internacional francés sufrió una distensión de la cápsula posterior de la articulación de la rodilla izquierda en la victoria de Francia por 1-0 ante Turquía y desde entonces se encontraba en rehabilitación. Sin embargo, después llamó la atención con varias acciones. Así, la semana pasada Mbappé fue fotografiado durante una visita a un club en París. Más atención aún generó después una ruta en bicicleta por Suiza, que el propio delantero hizo pública en Instagram.

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Lo especialmente delicado: el entrenador del Real, Jose Mourinho, había advertido poco antes en el pódcast "Bet It Drives" sobre este tipo de actividades de ocio de sus jugadores. "Por desgracia, un futbolista no puede montar en bicicleta. Incluso si lo hace a espaldas del club. Me da igual su contrato, yo me fijo en lo en serio que el jugador se toma su trabajo", explicó Mourinho. Una caída podría provocar que un jugador se perdiera varios partidos o incluso sufriera una lesión grave. "Quizá solo tengas una contusión, pero esa contusión te impide estar en plena forma", añadió el técnico.

También en el panorama mediático español la ruta en bicicleta fue valorada de forma crítica. El periodista Antonio Romero se pronunció con claridad sobre el caso en Cadena SER: "Mbappé disfruta siendo la estrella delantera del Real Madrid, pero también cree que puede hacer lo que quiera. Alguien debería decirle: esto no es el Mbappé FC, esto es el Real Madrid".

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Tras la lesión: ¿cuándo podrá volver a jugar previsiblemente Kylian Mbappé?

En lo deportivo, la situación podría volver a calmarse para Mbappé. El miércoles, el francés volvió a entrenarse con el equipo. Por ello, una participación ante el Villarreal CF el sábado en LaLiga es muy posible.

A nivel individual, Mbappé ya ha empezado la temporada de manera sobresaliente. Tras ocho partidos oficiales, el jugador de 27 años suma ya ocho goles y dos asistencias. Como equipo, en cambio, el Real Madrid todavía no termina de carburar.

Los blancos ocupan actualmente solo la cuarta plaza de la clasificación y ya están a seis puntos del líder, el FC Barcelona. A eso se suman, al parecer, problemas que siguen existiendo dentro del vestuario. El periodista Anton Meana habló en el programa "El Larguero", en Cadena SER, de una situación con la que los predecesores de Mourinho, Xabi Alonso y Alvaro Arbeloa, ya se habrían dado de bruces. "El único problema es que el ambiente en el vestuario sigue siendo igual de frío que hace cinco meses", dijo Meana.