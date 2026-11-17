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Kees Kwakman no tuvo piedad con la actuación de Denzel Dumfries ante Alemania. El lateral derecho de la selección de Países Bajos vivió el lunes por la noche un partido especialmente doloroso, en el que su equipo cayó goleado por 5-0. Según Kwakman, Dumfries disputó su peor partido con la camiseta de Países Bajos.

«Creo que fue el peor partido internacional de su carrera», afirmó Kwakman el lunes por la noche en Voetbalpraat, de ESPN. El analista consideró que Dumfries falló sobre todo en defensa ante los alemanes, que, tras llegar al descanso con 1-0, marcaron otros cuatro goles.

Arnold Bruggink también criticó al defensa, que compareció ante las cámaras después del partido como capitán circunstancial. «También fue una mala entrevista después del partido», opinó Bruggink. Kwakman coincidió con él, aunque subrayó que Dumfries sí fue crítico con su propia actuación.

Tras el encuentro, Dumfries habló ante la NOS de una actuación desastrosa y un fracaso colectivo. «Perdimos todos los segundos balones, estuvimos demasiado flojos en los duelos y dejamos demasiados espacios. Ellos generaban peligro una y otra vez en las transiciones», explicó el defensa. Según él, también hubo mucha frustración entre los jugadores.

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Después, en la mesa de ESPN, surgió un debate sobre las entrevistas que los jugadores conceden inmediatamente después de los partidos. Kwakman se preguntó hasta qué punto se puede esperar que los internacionales hagan críticas de fondo, sobre todo cuando pocos días después deben volver a jugar juntos. Puso como ejemplo a Virgil van Dijk, un futbolista que, en su opinión, suele ver más de lo que cuenta en público.

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«Van Dijk, por supuesto, no es ningún tonto. También ve dónde está el problema», dijo Kwakman sobre Van Dijk. «Pero también sabe que dentro de tres o cuatro días tenemos que volver a jugar un partido. Si ahora me pongo a decir que arriba no éramos capaces de retener el balón...». Según el exfutbolista, eso explica por qué los jugadores suelen medir sus palabras después de los partidos.

A continuación salió a relucir el estado de forma de Dumfries. Bruggink cree que el lateral derecho es un jugador al que le beneficia mucho tener continuidad en los partidos. «Si pones a Frenkie de Jong, cuenta con su técnica. Eso nunca le falla», explicó el exdirector deportivo del FC Twente.

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«Pero creo que Dumfries necesita mucho ritmo, también ritmo físico, para jugar partidos», prosiguió Bruggink. «Si lo pierde, las cosas se le complican, especialmente en un partido tan bueno». Kwakman se centró sobre todo en la actuación defensiva de Dumfries, quien, a su juicio, tuvo llamativas dificultades ante su rival directo.

Kenneth Perez salió entonces en defensa del internacional de Países Bajos y destacó lo importante que ha sido durante los últimos años. «Dumfries ha estado magnífico en, digamos, 99 de cada 100 partidos internacionales. No sé cuántos ha jugado, pero, en cualquier caso», dijo el analista danés. «Es muy valioso para esta selección de Países Bajos».

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Los analistas se mostraron menos entusiasmados con un posible fichaje por el Real Madrid. Kwakman señaló que Federico Valverde es ahora el lateral derecho titular allí y que Trent Alexander-Arnold también juega en esa posición. «El Real Madrid es, sencillamente, un paso demasiado grande», concluyó Perez sobre Dumfries, y Bruggink se mostró de acuerdo.