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kulusevski tottenhamGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Kulusevski sorprende: «Me han propuesto un trasplante de rodilla»

D. Kulusevski
Tottenham

Desde la concentración de la selección sueca, Dejan Kulusevski vuelve a hablar de la lesión que lo ha mantenido apartado durante casi dos años, con una frase impactante: «Me han propuesto un trasplante de rodilla».

«Tuve que pasar todo el verano pasado hablando con otros médicos sobre otra operación. Se trataba de un trasplante de rodilla —informa TuttoJuve.com—. Habría sustituido mi rodilla por la de otra persona. Después dije que no: “Lo haremos así: si me duele cuando juegue, tendré que jugar incluso con dolor”. Me entrené e intenté vivir como una persona normal. Confiaba en que todo se resolvería. Hasta ahora he tenido razón».

El exjugador de la Juventus, nacido en 2000 y en el Tottenham desde 2022, cuenta: «Pasé todo el verano hablando con otros médicos sobre la posibilidad de someterme a otra operación. Habría sido un trasplante de rodilla: habría sustituido mi rodilla por la de otra persona. Dije que no. Si me duele cuando juego, jugaré pese al dolor».

Kulusevski añade: «Muchos no creyeron en ello, muchos eran escépticos. Incluso dentro del club. Durante este periodo me han decepcionado algunas personas, pero, al mismo tiempo, tengo que perdonarlo todo. A veces te habría gustado recibir más ayuda, y así sucesivamente. Pero, al mismo tiempo, entiendo que todos formamos parte de un negocio».

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