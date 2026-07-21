Kraay escuchó elogios sobre el fichaje del Ajax: «No se parece a Messi, pero...»

Hans Kraay junior espera con impaciencia el inicio de la nueva temporada de la Vriendenloterij Eredivisie. El periodista y analista, en su columna para Voetbal International, muestra especial curiosidad por el nuevo delantero del Ajax.

«¡No puedo esperar!», escribe Kraay. «Estoy en México con mi mujer y he conocido a hinchas del Al-Hilal que adoran a Marcos Leonardo, el nuevo delantero del Ajax».

El entusiasmado Kraay añade: «Dicen: “No se parece a Messi, pero es un imán en el área rival. No marca goles desde cuarenta metros ni regatea a siete rivales, pero los goles que marca también cuentan uno a uno”».

También le han dicho que el Ajax disfrutará «muchísimo» con Leonardo. «Tengo curiosidad. Los jugadores del Ajax están entusiasmados con los métodos de entrenamiento de Míchel, algo habitual en la pretemporada, pero podrían ponerse un listón más alto en Ámsterdam».

Míchel afirmó hace poco que el Ajax no puede quedar 28 puntos por detrás del PSV, lo que Kraay considera una declaración extraña. «Espero que Jordi Cruyff le haya dicho que en el Ajax hay que ser campeón, y que eso vale también para la próxima temporada».

«En el Ajax no valen excusas ni años de transición; solo cuenta la filosofía de Jordi Cruijff: Somos el Ajax, debemos ser campeones. Gracias», concluye Kraay.