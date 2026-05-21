Kraay, entusiasmado: «Es el Sangaré del FC Volendam»

Hans Kraay Jr. asistió el miércoles al Willem II-FC Volendam (1-2) en la Keuken Kampioen y quedó encantado con un jugador visitante. «Hoy uno piensa: vaya, qué gran centrocampista», declaró a ESPN.

Kraay elogia a Gibson Yah, centrocampista del equipo de Rick Kruys: «Si hoy vas al partido a ver a otro jugador y luego lo ves a él... Intercepta balones sin hacer entradas, lee bien el juego, tiene buena aceleración y da pases en profundidad».

Kraay añade que el Willem II, derrotado 1-2 en casa, echó de menos un futbolista así.

Sin embargo, recuerda que, a sus 22 años, el mediocampista suele lesionarse y ya se perdió varios encuentros la temporada pasada. «A menudo tiene pequeñas molestias y eso es una lástima para este Sangaré de Volendam».

Kraay lo compara con Ibrahim Sangaré, excentrocampista del PSV que fichó por el Nottingham Forest en 2023 por unos 40 millones de euros.

Hace unos meses ya elogió a Yah, formado en el Jong FC Utrecht, y afirmó que podría destacar sin problemas en la segunda división.