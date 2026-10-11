Hans Kraay junior se muestra muy crítico con Marcos Leonardo en Goedemorgen Eredivisie. El analista considera incomprensible que el delantero brasileño del Ajax no esté completamente en forma para competir.

Leonardo entró al campo contra el NEC (1-1) a falta de un cuarto de hora para el final. La actuación del sábado como suplente no gusta en absoluto a Kraay, según quedó claro este domingo en el programa matinal de ESPN.

«Por muy cansado que esté Tolu, yo siempre lo dejaría en el campo. Porque ese Leonardo es terrible», brama un sorprendido Kraay. «Se pagan veinte millones de euros por ese chico, pero ¿cómo es posible que entres sin estar en forma en el Ajax? ¿No es increíble? Realmente increíble. Es la profesión más bonita del mundo, ¿entonces tendrás que estar en forma, no?»

No es la primera vez que Kraay se muestra crítico con Leonardo. El analista ya señaló a principios de septiembre, tras el Ajax - PSV (1-3), que el fichaje multimillonario del pasado verano no está completamente en forma.

Por cierto, en julio Kraay todavía estaba contento con la llegada de Leonardo al Ajax. «Ahora mismo estoy con mi mujer en México, donde me he encontrado con algunos aficionados al fútbol que apoyan a Al-Hilal y están entusiasmados con Marcos Leonardo, el nuevo delantero del Ajax. Dicen: no se parece a Messi, pero es un imán en el área del rival», dijo a Voetbal International.

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«No las mete desde cuarenta metros, no supera a siete rivales, pero los goles que marca también valen uno cada uno. Y además, esta gente también me contó que el Ajax va a disfrutar muchísimo de este jugador», añadió Kraay hace algunos meses.

Leonardo suma ya 343 minutos jugados con la camiseta del Ajax, repartidos en diez partidos. El delantero de 23 años, que debe aceptar tener a Tolu por delante, ha logrado marcar dos veces hasta ahora.