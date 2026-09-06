Kraay, atónito al ver las imágenes de Ter Stegen durante el Ajax-PSV

Hans Kraay junior expresó este domingo en Goedemorgen Eredivisie su sorpresa por el Ajax. El observador de la Eredivisie vio al equipo local jugar con una lentitud llamativa tras el descanso, justo en el momento en que el PSV mandaba por 1-2.

«El Ajax hizo una primera parte bastante buena. Fue un partido estupendo. En un momento dado, el PSV lo tiene razonablemente controlado. Y entre el minuto 70 y el 80, el Ajax no ha salido de su propio campo con el balón», arranca el sorprendido Kraay en su análisis sobre el Ajax - PSV.

«Van perdiendo 1-2. Y se toman su tiempo como si fueran ganando 3-0», concluye el analista al ver imágenes de jugadores del Ajax que, en su propio campo, se pasan el balón con paciencia.

«¿Por qué no cuelgas una vez un balón hacia delante? Ya sé que Leonardo no mide tres metros doce, pero aun así también podrías jugar alguna vez hacia delante. Así llegarías rápido a la portería del rival», deja Kraay como consejo gratuito para el entrenador del Ajax, Míchel.

«Pero tengo la sensación de que a Ter Stegen todo esto le parece bien. Así se ha pasado diez minutos paseando», lamenta Kraay al ver al portero del Ajax tomarse su tiempo para reanudar el juego.

«De verdad me pareció increíble», repite Kraay una vez más. «Me parece una fiesta que Ter Stegen juegue aquí. Pero tengo la sensación de que no sabía que el Ajax iba perdiendo 1-2. Mira esto, hombre.»

A pesar de ello, Kraay disfrutó el sábado del partidazo de la Eredivisie en el Johan Cruijff ArenA. «Durante una hora me pareció un auténtico partidazo.»