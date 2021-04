Koeman se pronuncia acerca de la Superliga

El técnico holandés admitió compartir la opinión del central blaugrana, aunque no quiso profundizar

A Ronald Koeman no le gusta que le pregunten por la Superliga. El técnico holandés ha atendido a la prensa antes del partido de mañana jueves en el Camp Nou ante el Getafe (22h, Movistar LaLiga), con el proyecto de ruptura como el centro de atención de la comparecencia, aunque no ha querido hablar de ello en profundidad.

Los periodistas le han preguntado en varias ocasiones sobre la misma Superliga, pero el técnico ha querido dejar claro que este asunto no le compete y que no desea que le pregunten. "Si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema no soy yo, es claramente el presidente", ha expresado. Sin embargo, finalmente sí que se ha acabado pronunciando. "Estoy de acuerdo con el tuit de Piqué", ha llegado a decir, además de manifestar que "hay cosas en el fútbol que no tienen que cambiar".

Explicaciones de Laporta sobre la Superliga: "Hablé ayer con el presidente y me contó la postura del club. Lo mejor es no opinar porque pueden pasar muchas cosas y nadie sabe lo que pasará. Había equipos que estaban dentro y ahora ya no, hay que esperar. Lo que quiero es lo mejor para este club".

El tuit de Piqué: "No quiero hablar mucho de este tema. Estoy esperando al final. Estoy de acuerdo con el tuit de Piqué".

Ejercer de portavoz antes que nadie del club: "Yo no soy el portavoz, el portavoz es el presidente. Mi trabajo es preparar al equipo. Es normal que vosotros preguntéis por el tema. Pero hay tanta movida por las reacciones que tenemos que esperar. Si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema no soy yo, es claramente el presidente".

Ha sido consultado sobre la Superliga?: "No, lo único es la conversación que tuve con el presidente. A los jugadores no sé si se les preguntó. No me interesa, solo pienso en el partido de mañana".

Jugadores descentrados con la Superliga: "No, ellos son profesionales. Quieren jugar y ganar títulos. El futuro del club a un jugador le interesa mucho menos que a otras personas. No tengo ninguna duda sobre mis jugadores. Vamos a estar bien en el partido de mañana".

Opinión personal sobre una Superliga cerrada: "Llevamos mucho tiempo con una competición europea. Incluso en Holanda se habla de si tenemos que hacer un campeonato con los belgas. Es normal que los presidentes piensen en hacer cosas. Pero personalmetne me gusta que si ganas logres algo. Hay cosas en el fútbol que no tienen que cambiar".

Hablar de otras cosas más allá del fútbol: "Mi experiencia también es que se habla más de otras cosas que del partido. A un entrenador le gusta más hablar de cosas tácticas, de jugadores o del contrario. Pero entiendo que hay cosas interesantes fuera del campo y tenéis el derecho de preguntar lo que queráis. Estoy acostumbrado a estos temas".

Importancia del partido: "Sabemos que faltan ocho jornadas y tenemos que ir partido a partido. Disfrutamos mucho de la final de Copa, sobre todo por cómo lo logramos. Ahora tenemos que concentrarnos en la Liga, hay que estar bien, hacer nuestro juego y tener efectividad. Hay que ganar".

Equipo con actitud positiva: "La imagen del equipo en la final fue muy buena. La actitud, el nivel de juego y el resultado final. Creo que no es solo el título, llevamos un tiempo mejorando las cosas y creo que la gente está muy contenta con el Barça. Cuando eres entrenador de un club grande dependes de las cosas que ganas, pero de la manera que jugamos es muy buena".

Jugadores preparados: "Son profesionales y como jugador del Barça siempre quieres más. Puedes tener una cierta tranqulidad, pero esto no quiere decir que trabajemos, luchemos o pongamos menos energía. Lo tenemos en nuestras manos, aunque no es fácil ganar los últimos ocho partidos. El Sevilla también está y sabemos que es complicado".

Memphis Depay: "No hablo de fichajes. No hablo de jugadores que queremos fichar o de los que no queremos que sigan el año que viene. No es el momento de hablar de otros jugadores que no están".