Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, defendió a su compatriota Florian Wirtz, jugador del Liverpool, en medio de las críticas que ha recibido últimamente.

Klopp declaró este sábado, durante la rueda de prensa previa al encuentro ante Grecia, previsto para mañana en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA: "Cuando observas todo el contexto, te das cuenta de que Florian llegó al Liverpool en un momento nada favorable".

Y continuó: "Tiene que ver con el fallecimiento de Diogo Jota. Se incorporó (Wirtz) a un equipo cuyos jugadores no tenían en aquel momento el fútbol como prioridad, y eso es muy comprensible".

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Klopp añadió: "Ha aprendido mucho de su primer año (con el Liverpool). Ahora hay una nueva temporada bajo el mando de un nuevo entrenador, y creo que ha jugado todos los partidos. Está rindiendo a un nivel muy bueno en el aspecto físico, y el equipo empieza a recuperar de nuevo su cohesión".

Y prosiguió: "Los jugadores ofensivos siempre necesitan un equipo que funcione bien a su alrededor. Y todo aquel que ame el fútbol todavía puede ver lo especial que es Florian Wirtz como jugador".

El extécnico del Liverpool agregó: "No podemos hacer más de lo que hacemos aquí, dándole una cantidad suficiente de entrenamientos y minutos de juego. Paso a paso, le damos certeza y buenas sensaciones, y luego lo devolvemos al Liverpool. Le deseo toda la suerte".

Wirtz iba a incorporarse a la lista de Alemania en la segunda fase del actual parón internacional, pero Klopp lo convocó antes tras la lesión de Jamal Musiala y Kai Havertz, quedando así disponible para participar ante Grecia.

Alemania abrió su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA con un empate ante Países Bajos (1-1), en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, mientras que Grecia se impuso a su anfitriona Serbia (2-1).



