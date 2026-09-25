Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, respondió a las críticas de Virgil van Dijk, capitán de la selección de los Países Bajos, sobre el gol que marcaron los visitantes durante el empate (1-1) en Ámsterdam, ayer jueves, en el arranque de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

Klopp respondió, endeclaraciones a la prensatras el partido, a la descripción que hizo Van Dijk del gol como una "vergüenza", debido a que los jugadores de Alemania no sacaron el balón fuera para atender al delantero de los Países Bajos Brian Brobbey, y dijo: "Desde luego que no fue una vergüenza, el gol es completamente legal. No siento ningún remordimiento de conciencia. Si nos hubiera pasado a nosotros, habría pedido a los jugadores de mi equipo que siguieran jugando".

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El técnico alemán continuó: "Las reglas dicen que es el árbitro quien detiene el juego, no los jugadores. Y especialmente cuando estás en el lado defensivo, debes seguir jugando, y ellos no lo hicieron, y nosotros lo aprovechamos muy bien, con una jugada de ataque excelente. Hubo un buen centro, un buen movimiento, y Felix (Nmecha) estaba en el lugar en el que debía estar, y luego mandó el balón al fondo de la red".

Klopp añadió: "Desde luego que no fue un escándalo, pero cuando estás afectado por las emociones del momento, se te permite decir cualquier cosa", en referencia a las declaraciones de su exjugador en el Liverpool.

El partido terminó en empate, después de que Cody Gakpo marcara para los Países Bajos en el minuto dos del tiempo añadido de la segunda parte, aprovechando un magnífico pase del suplente Ruben van Bommel.

Klopp elogió el pase en tono de broma: "Debo decir que fue un pase magnífico de Van Bommel. Esa habilidad no la heredó de su padre (Mark van Bommel). Seguro que la forma de usar el exterior del pie la heredó de su madre".

El empate llegó en el primer partido de Klopp al frente del cuerpo técnico de la selección de Alemania, mientras que la selección de los Países Bajos comenzó su nueva era bajo la dirección de Xavi Hernández.



