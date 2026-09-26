En una noche con un raro sello familiar, Ruben van Bommel se llevó todas las miradas durante su debut internacional con la selección de los Países Bajos, después de asistir en el gol del empate agónico ante Alemania, para continuar el legado de una familia cuyo nombre ha estado ligado durante mucho tiempo a la camiseta neerlandesa.

Xavi Hernández, el nuevo seleccionador de los Países Bajos, dio entrada al delantero del Eindhoven, de 22 años, en el minuto 83, pero no necesitó más que unos pocos minutos para dejar su primera huella.

Van Bommel robó el balón con habilidad por la banda izquierda y arrancó antes de enviar un magnífico pase con el exterior del pie al interior del área, para que Cody Gakpo la mandara directamente a la red, logrando el empate para los Países Bajos por 1-1 en los últimos instantes.

El toque distintivo no pasó desapercibido, ya que Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, elogió el pase del joven jugador bromeando: "Tengo que decir que fue un pase magnífico de Van Bommel. Esa habilidad no la heredó de su padre, Mark van Bommel; seguro que la forma de usar el exterior del pie la sacó de su madre".

















Con su participación ante Alemania, Ruben van Bommel se convirtió en la tercera generación de su familia en vestir la camiseta de la selección neerlandesa, en un logro sin precedentes en la historia del fútbol de los Países Bajos.

El jugador está vinculado a un destacado legado futbolístico familiar; su abuelo por parte de madre, Bert van Marwijk, disputó un único partido internacional con los Países Bajos ante Yugoslavia en 1975, antes de conducir a la selección neerlandesa a la final del Mundial de 2010.

En cuanto a su padre, Mark van Bommel, disputó 79 partidos internacionales con los Países Bajos entre los años 2000 y 2012, y dirigió su primer partido como entrenador de la selección belga ante Italia en la Liga de Naciones de la UEFA.