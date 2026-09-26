Klopp intenta resucitar a un cadáver

Todos esperaban a un Klopp «salvador» frente a los Países Bajos, pues es el técnico conocido por su sello mágico con el Borussia Dortmund y el Liverpool, pero el rendimiento fue flojo y poco esperanzador, como suele ocurrir en muchos partidos de la selección alemana durante la última década.

Y aunque es pronto para emitir un juicio sobre la etapa de Klopp tras su primer partido, el nivel que ofreció la Mannschaft siguió confirmando lo evidente: que el fútbol alemán atraviesa una gran crisis, sin precedentes en su historia, a la hora de formar talentos de máximo nivel.

Lee también

Huijsen sobre el derbi: si los errores hubieran sido a favor del Real Madrid, se habría armado un gran revuelo

Por su novia: ¡Icardi recibe una sanción hasta el año 2099!

Klopp no se limitó a recurrir a los mismos nombres que emplearon los técnicos anteriores, sino que introdujo cambios y abrió la puerta a caras nuevas, en un intento por encontrar soluciones innovadoras. Sin embargo, la selección siguió sufriendo tanto en defensa como en ataque.

El sufrimiento también quedó patente en el centro del campo, al que regresó Kimmich tras un periodo jugando como lateral derecho bajo la dirección del anterior seleccionador, Julian Nagelsmann, pero fracasó junto a Nmecha y Amiri en el control de la medular ante los Países Bajos, que lanzaron ataque tras ataque hasta lograr el empate (1-1), e incluso estuvieron cerca de arrebatar la victoria de no haber sido por la fortuna que acompañó a Alemania.

No hay mejor prueba de la fragilidad de la selección alemana que las 9 paradas de su portero, Marc-André ter Stegen, ante los disparos de los locales. Y los suplentes no estuvieron mejor que los titulares; de hecho, el experimentado Serge Gnabry desempeñó el papel más destacado en el gol de los Países Bajos, con su pase erróneo que interceptó Ruben van Bommel antes de asistir a Jakpo, autor del gol.

El dilema de las academias

Este comienzo decepcionante del equipo de Klopp vuelve a poner el foco sobre la crisis de falta de talentos en el fútbol alemán, pues mientras Francia, Inglaterra y España siguen produciendo estrellas generación tras generación, las academias alemanas parecen estériles en los últimos años.

Incluso Jamal Musiala y Florian Wirtz, considerados el futuro de la Mannschaft, no han ofrecido hasta ahora lo que se esperaba de ellos; es más, la trayectoria del primero parece amenazada por las lesiones sucesivas. Las cifras indican que los clubes alemanes se inclinan cada vez más por comprar al jugador extranjero ya hecho, en lugar de dar a los egresados de las academias oportunidades regulares con el primer equipo.

En la liga francesa, los jugadores de 21 años o menos disfrutan de alrededor del 17 % del total de minutos de juego, el porcentaje más alto en las grandes ligas europeas.

La liga alemana registró una cifra similar en la temporada 2017-2018, cuando la cuota de los jugadores menores de 22 años alcanzó el 17,2 % de los minutos. Pero el porcentaje descendió a solo el 9,6 % en la temporada 2024-2025, el más bajo en 17 temporadas.

El testimonio en este sentido también llegó de la mano de Marc Lenz, director ejecutivo de la liga alemana, quien consideró que el sector de la cantera en Alemania es «bueno y con margen de mejora», pero destacó que solo 9 clubes alemanes figuran entre las 100 mejores academias de Europa, y que el número de talentos en la Bundesliga es «claramente inferior» al del extranjero.

Estos datos evidencian que la crisis del fútbol alemán no depende de un técnico u otro, y que, a menos que haya cambios radicales en el ámbito de la formación de talentos, los años de vacas flacas de la Mannschaft se prolongarán, y ni Klopp ni nadie será capaz de devolver la vida al cadáver de la selección alemana.



