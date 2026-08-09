Khedira sorprende al Real Madrid

Sami Khedira comenzó a dejar su huella rápidamente dentro del cuerpo técnico del Real Madrid, bajo la dirección del entrenador José Mourinho, a pesar de adentrarse en el mundo del entrenamiento por primera vez.

Según el diario "AS", Khedira se adaptó con rapidez a su nueva misión como asistente personal de Mourinho, y recibió elogios de quienes rodean al equipo en Valdebebas gracias a su fuerte presencia y a su capacidad de comunicación y liderazgo.

Aparecieron indicios claros del impacto de Khedira durante el partido amistoso del Real Madrid ante la Fiorentina en Austria, cuando se encargó de gran parte del proceso de calentamiento, organizó a los jugadores y determinó el grado de intensidad requerido antes del encuentro.

Fuentes cercanas al vestuario del Real Madrid dijeron al mismo diario: "Sami parece una persona diferente". Cuando era jugador del equipo, era "una voz fuerte, y la gente lo escuchaba, pero prefería mantenerse alejado de los focos". Ahora trabaja de una manera más abierta. Ha vuelto siendo un líder más eficaz".

Y añadió: "La gente lo escucha. Y así lo hicieron Güler y Camavinga durante el calentamiento en Klagenfurt, cuando Khedira les dio instrucciones concretas".

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Khedira, tras su retirada del fútbol, se había dedicado al trabajo como analista televisivo, y participó en este ámbito con la cadena "ESPN" durante la Eurocopa 2021. Además, en 2022 completó el programa de Máster Ejecutivo de la UEFA para exjugadores internacionales, que se centró en el liderazgo y el entrenamiento.

No es esa la razón que llevó al Real Madrid a recuperarlo, pero puede sustituir a Mourinho en el trato con los medios de comunicación si es necesario, tal como hizo Aitor Karanka durante la etapa anterior del técnico portugués en Madrid.

La elección de Khedira por parte de Mourinho se debe a su conocimiento previo de sus cualidades y su personalidad, ya que el mismo informe señala que el técnico portugués estaba convencido de sus capacidades analíticas y de su carácter de líder, y se encargó él mismo de contactar con su exjugador para convencerlo de unirse a su cuerpo técnico, a lo que el exmediocampista alemán respondió de inmediato.

AS completó: "Khedira puede sustituir a Mourinho en el trato con los medios de comunicación si es necesario, tal como hizo Aitor Karanka durante la etapa anterior del técnico portugués en Madrid".

Khedira ya había trabajado bajo la dirección de Mourinho durante la etapa de ambos en el Real Madrid, y fue uno de los centrocampistas que contaron con la confianza del técnico portugués en su primera etapa.

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