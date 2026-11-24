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Kevin De Bruyne no se mordió la lengua el lunes por la noche en la rueda de prensa previa al duelo entre el Manchester City y el Nápoles. El centrocampista mostró su profundo malestar con la prensa italiana.

De Bruyne, a quien el serio interés del PSV ha vinculado desde hace tiempo con una salida del Nápoles, expresó su descontento con la prensa italiana porque, a su juicio, había malinterpretado una entrevista concedida por su mujer.

En una entrevista con la revista belga NINA, su mujer había dicho que De Bruyne lleva una vida muy limitada en Nápoles, que no lo está pasando bien y que cada vez se dicen más a menudo que quieren vivir en Limburgo (Bélgica).

Según De Bruyne, esas declaraciones se sacaron de contexto en Italia y se relacionaron con los rumores sobre un traspaso, lo que provocó que recibiera críticas de la afición del Nápoles.

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«Me han molestado los rumores surgidos a raíz de una entrevista con mi mujer que nadie ha leído bien. La prensa italiana ha desatado todo este revuelo», comenzó.

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«Si leyerais el artículo completo, cosa que ninguno de vosotros ha hecho, entenderíais lo que quiere decir. Sus palabras se han malinterpretado».

«Estaba en Bélgica (con la selección, n. de la r.) y entonces llegaron comentarios desagradables dirigidos a mi mujer y a mi familia. He visto fotos de mi casa en los periódicos y en la prensa; eso es inaceptable», continuó.

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«No conocéis mi vida privada. No tenéis derecho a comentar ni a opinar sobre mi vida privada. Fue una situación desagradable y estresante para mí y para mi mujer», concluyó.

El martes por la noche, De Bruyne se enfrentará con el Nápoles a su antiguo equipo, el Manchester City. El partido comenzará a las 21:00 y podrá verse en Ziggo Sport.

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El encuentro contra el Manchester City podría ser uno de los últimos partidos de De Bruyne. Ha llegado a un acuerdo personal con el PSV para firmar un contrato de dos años y ahora espera a que los clubes alcancen un acuerdo.