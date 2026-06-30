Kessé deja el Al-Ahli y tiene una oferta de un grande de Arabia Saudí

Uno de los grandes de la Liga Roshen busca fichar al centrocampista marfileño Frank Kessié, quien acaba de dejar el Al-Ahli saudí.

El doble campeón de la Liga de Campeones de Asia está cerca de elegir su próximo destino mediante un traspaso libre para la temporada 2026-2027.

En tres temporadas con el Al-Ahli disputó 119 partidos, marcó 26 goles y dio 15 asistencias.

Con él, el equipo logró un triplete histórico: la Liga de Campeones de Asia de Élite 2025 y 2026 y la Supercopa de Arabia Saudí 2024-2025.

El periodista saudí Abdullah Ahmed, de «Al-Riyadiah», informó que el jugador tiene una oferta oficial del Unión para seguir en la Liga Roshen tras acabar su contrato con el Al-Ahli.

Ahmed publicó en X: «Kessié tiene una oferta oficial de Al-Ittihad. Ya no pertenece a Al-Ahli tras la decisión directiva de no renovarle. Tiene propuestas de Europa y del club saudí».

Kessie fichó por el Al-Ahli en 2023 procedente del Barcelona con un contrato de tres años y, tras concluir su etapa con el «Al-Raqi», se ha convertido en agente libre, lo que abre la puerta a una pugna entre ofertas europeas y la seria propuesta saudí para ficharlo antes del inicio de la nueva temporada.