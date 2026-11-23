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Kenneth Perez elogió el lunes a Noruega en Voetbalpraat. Gracias a un gran arreón final, se clasificó la semana pasada para los cuartos de final de la Liga de Naciones a costa de Dinamarca.

«Un consejo para los entrenadores: les recomendaría ver los últimos ocho minutos del Dinamarca-Noruega», comenzó Perez, en referencia a la espectacular victoria de los noruegos por 2-3 que les dio el pase a cuartos.

«Dinamarca gana 2-1. Noruega necesita ganar y marcar dos goles en siete minutos», prosiguió el analista danés. «Me impresionó la calma con la que jugó Noruega para generar ocasiones. A menudo se actúa con prisas, como también hemos visto este fin de semana. Sin coordinación, hacen cualquier cosa».

«Pero la manera en que lo hizo Noruega me impresionó de verdad. Fue a costa de mi país, Dinamarca, pero disfruté mucho viéndolo. Con criterio, con toda la calma, con buenos ataques. Bien construidos. En lugar de quince ataques improvisados».

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Perez continuó: «Martin Ødegaard bajaba a menudo a recibir el balón de los centrales. Luego, muchas veces, otro pase en horizontal y uno hacia atrás. Así llegaba Noruega a los jugadores de arriba».

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«Y, por supuesto, también hubo algo de suerte. En el último minuto, un penalti por mano. Pero a lo que me refiero es a que marcaron el 2-2 en el minuto 83. Y Haaland hizo el 2-3 en el 96», recordó Perez.

«El domingo también se vio cómo los equipos suelen actuar con prisas. Y entonces meten mal el balón en el área y pasan cosas así. Porque todos hablamos mucho del plan B. A menudo consiste en mandar un balón alto hacia un defensa que está ahí. Puede funcionar. Pero Noruega eligió la calidad en lugar de la cantidad», elogió el exjugador a los noruegos.

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«Me pareció realmente impresionante ver esos últimos siete minutos. Por supuesto, todavía no sabía cuál sería el resultado. Pero sí pensé: lo están haciendo con inteligencia», concluyó Perez.

Noruega se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los partidos se disputarán en marzo del próximo año.