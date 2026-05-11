Kenneth Pérez está convencido: el fichaje de la estrella de la Eredivisie es inevitable. «¡Qué talento!»

Kenneth Pérez y Marciano Vink elogiaron el domingo al FC Twente, sobre todo a sus laterales. Mats Rots recibió numerosas alabanzas en «Dit Was Het Weekend» de ESPN.

«Junto con Van Rooij, son dos laterales a los que puedes estar mirando durante todo el partido», comienza Vink. «Siempre están pasando muchas cosas. Además, no se detiene, simplemente nunca deja de moverse».

«Lo intuye, lo siente y piensa: “Si corro ahora, el balón me llegará”. Es una joya para el FC Twente». Rots se mostró muy activo y participó en el 4-0, gol anotado por su hermano mayor, Daan.

Sin embargo, advierte que debe mejorar su faceta defensiva y la concentración en su propio campo para dar el salto de calidad.

Pérez también está muy satisfecho con Rots. Vink compara al joven con laterales como Anass Salah-Eddine y Devyne Rensch, que partieron a Italia. «En los Países Bajos eran respetados, pero allí apenas tienen oportunidades porque quizá la parte defensiva no es lo que los clubes quieren ver». Por eso, Vink cree que Rots debería quedarse al menos un año más en el Twente.

Pérez no ve a Italia como el siguiente paso ideal. El danés cree que un traspaso a España le vendría mejor, aunque también opina que Rots debería quedarse un tiempo más en los Países Bajos. «En España le veo encajar de maravilla. Aún está al principio de su carrera, pero ¡qué talento! Se va a marchar al cien por cien. Es imposible retenerlo».

Por último, el defensa del Twente, Ruud Nijstad, también recibe elogios de Pérez. Para él, una transferencia parece igualmente inevitable. «Esos clubes no quieren esperar demasiado. Quieren ficharlo a él y a Nijstad», concluye.