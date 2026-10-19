Kees Smit toma una decisión crucial sobre su futuro

Kees Smit seguirá en el AZ. El club de Alkmaar anunció este lunes que el centrocampista ha llegado a un acuerdo con la directiva para firmar un nuevo contrato hasta mediados de 2030. Su vínculo actual con el AZ vence el 30 de junio de 2028.

Voetbal International ya había informado recientemente de que Smit (20) iba a ampliar su contrato con el AZ por cuatro temporadas. El centrocampista ofensivo debutó en el fútbol profesional con el Jong AZ poco después de cumplir 17 años. Un año más tarde llegó su estreno con el primer equipo, con el que acumula 84 partidos.

Smit conquistó con el AZ la Copa KNVB Eurojackpot y la Supercopa Johan Cruyff. Además, ganó la UEFA Youth League con el Jong AZ y el título europeo con la selección sub-19 de Países Bajos. Tras pasar por la selección neerlandesa sub-21, a principios de este año llegó a la selección absoluta en un amistoso contra Noruega.

«La confianza que me transmite el club es enorme, por supuesto. Aquí me siento como en casa y todavía tengo mucho que aprender. En principio, llegamos a un acuerdo bastante rápido», explica Smit sobre su decisión de vincular su futuro al AZ.

«En las categorías inferiores vives momentos muy bonitos, por supuesto. Pero creo que en el primer equipo es donde realmente cuenta. Ganar la Copa, disputar grandes partidos europeos... Creo que, al final, juegas para vivir esas cosas. Y volver a jugar aquí una y otra vez me llena de orgullo», afirma el agradecido jugador del AZ, feliz de poder seguir jugando por ahora en Alkmaar para el club de sus amores.

«Creo que no es algo que se vea muy a menudo, pero aquí sí. Hay muchos chicos que llevan jugando aquí muchos años. A mí me parece algo especial y también me alegra. Conoces a muchos jugadores con los que llevas tanto tiempo jugando y a personas a las que ves desde hace mucho. Es una especie de familia», añade Smit.

«Se ha dicho y escrito mucho sobre Kees. Tiene un talento enorme, pero la clave de esta renovación es, sobre todo, lo que Kees siente por el AZ», celebra el director deportivo Niels van Duinen.

Que Smit firme un nuevo contrato tras once años en el AZ llena de orgullo a Van Duinen. «Creo que es algo único y, al mismo tiempo, algo de lo que en el AZ estamos enormemente orgullosos. Creo que es un gran elogio para el club, porque tiene que ver con lo que los jugadores sienten por él. Es algo que he percibido con mucha fuerza en mis conversaciones con Kees».