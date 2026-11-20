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El entrenador del AZ, Leeroy Echteld, no podrá contar por ahora con Kees Smit. El centrocampista de 20 años ha sufrido un revés en su recuperación y «muy probablemente» no volverá a jugar este año natural.

Smit estuvo un mes de baja por una lesión en la ingle antes de reaparecer como suplente el 5 de noviembre en el partido de la Europa League contra la Juventus. Tres días después también disputó cerca de media hora en casa ante el FC Groningen.

Los minutos que jugó contra el Groningen fueron, salvo sorpresa mayúscula, los últimos del año natural para él. «Por cómo entró Kees en los dos últimos partidos, es un jugador al que quieres tener en el campo», explica Echteld en los canales del AZ.

«También hicimos todo lo posible para que no se lesionara, pero resulta que estaba en peor estado de lo que pensábamos». Además de Smit, Lewis Schouten tampoco volverá a estar disponible en 2026. El defensa se lesionó contra la Juventus.

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«Lewis también lo estaba haciendo muy bien esta temporada, así que es una lástima para él», continúa Echteld. «Todo lo que puedan jugar antes del parón invernal será bienvenido, pero esto nos disgusta muchísimo».

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Además de los dos mencionados, Echteld tampoco puede contar con Weslley Patati ni Jizz Hornkamp. Wouter Goes y Valdemar Byskov sí volverán a estar disponibles el domingo, cuando el AZ visite al Sparta Rotterdam.

«Goes se quedó en Alkmaar con molestias leves, ha entrenado y estará disponible el domingo», informa el AZ. «Byskov regresó antes de su estancia con la selección danesa y hoy también se mostró en buena forma sobre el terreno de juego».

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El AZ marcha quinto en la Eredivisie, a tres puntos del líder, el PSV. El equipo de Echteld también se fue al parón de selecciones con buenas sensaciones tras la increíble victoria por 4-3 sobre el FC Groningen .

«Aunque en las últimas semanas jugamos varios buenos partidos, los resultados no nos acompañaron», reconoce Echteld, cuyo equipo había perdido antes contra el FC Twente y el Ajax.

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«Si en casa vas perdiendo 1-3 y aun así consigues remontar hasta el 4-3, tiene mucho mérito. En ese partido demostramos mucha capacidad de reacción y carácter», afirma Echteld. Su rival, el Sparta, ocupa por ahora la duodécima posición.